Tordai illegális házépítése: az ügy méltatlan a budai polgárokhoz

A botrányos építkezés az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának tavaly novemberi ülésén is szóba került. A Karácsony-párt képviselője pedig meglepő módon – a bíróság ítélete ellenére – azt állította, hogy minden szabályosan zajlott, és „boszorkányüldözés" zajlik ellene. A Fővárosi Törvényszék tavaly októberi ítélete szerint azonban több szabályt is megszegett a főpolgármester párttársa, megsértette a kerületi és az országos építési előírásokat is.