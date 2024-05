Verőcei hajóbaleset: fél órával a tragédia előtt eljegyezték az egyik áldozatot - videó

Szörnyű tragédia történt szombaton, két hajó, egy szállodahajó és egy másik ütközött össze Verőcénél. A balesetben ketten meghaltak és öten eltűntek, egy férfi súlyosan megsérült.

A Pest vármegyei katasztrófavédelemhez néhány perccel éjfél előtt érkezett bejelentés a balesetről. A helyszínre a szentendrei, a váci és fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltókat is kiküldték.

- mondta a Magyar Hajózási Országos Szövetség (Mahosz) szóvivője hétfőn az M1 aktuális csatornán. Tóth Mihály kiemelte: mivel a hobbihajóknál nem kötelező a menetrögzítő rendszer és általában nem is használják, a szakértőknek valószínűleg a kishajó roncsaiból kell következtetniük arra, miként manőverezett, milyen sebességgel haladt a vízi jármű.

A hajó típusából és annak - mintegy 190 lóerősnek tűnő - motorjából ítélve a jármű nagy sebesség elérésére volt képes, és a roncsok is azt mutatják, hogy "nagy sebességgel ütközött neki valaminek"

- vélekedett a Mahosz szóvivője. Szerinte az a tény, hogy a szállodahajó az előírt útvonalán haladt végig, arra enged következtetni, hogy annak kapitánya nem észlelte a balesetet.

Ők voltak az áldozatok

A verőcei hajóbalesetet szenvedett fiatalok között volt Márton is, aki nemrég azért szerepelt a hírekben, mert kimagasló eredményeiért ő lett az év legjobb tanulója.

A dévaványai fiú egy erdészeti szakközépiskola tanulója volt, kimagasló tanulmányi eredményeiért

Mártonnak már a nagyapja is vadászként dolgozott, így neki az erdészeti iskola nemcsak egy mellékes választás, hanem egyben életcél volt, mint ahogyan a vadászat is. Szabadidejét is a természetben töltötte: imádott a vadonban fotózni - írja a Bors.

Nemrég megszólalt az egyik áldozat, Boglárka édesanyja.

Köszönjük a keresést, sajnos az én gyermekem volt az egyik áldozat, akit megtaláltak

- írta a gyászoló nő a rendőrség Facebook-oldalára.

Mint kiderült, Boglárka kezét a tragédia előtt fél órával kérték meg.

A fiatal lány felhívta az egyik barátnőjét telefonon, azt mondta, soha nem volt ilyen boldog

- adta hírül a Tények.