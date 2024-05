Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Zamárdi egyik legdrágább részén, egy festői villában pihen a parkolási korrupcióba keveredett, MSZP-s országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt. Az Origo most azt is kiderítette, hogy Molnár telekszomszédja a korábbi fővárosi helyettese, a házfelújítása kapcsán korrupciós botrányba keveredett polgármester-jelölt, Trippon Norbert. Azazhogy mégsem. Hiszen a villa tulajdonosai – legalábbis papíron – Trippon szülei. Vajon az újpesti gyurcsányista alpolgármester egyre gigantikusabb korrupciós botrányával függ össze az újabb nagy értékű ingatlan megszerzése is?

