Gazdagodó baloldali oligarchákat és sötét üzletek hozott a Trippon-matek Újpesten

És hogy mekkora hazugság az, hogy Trippon-Déri páros a környezetvédelem oldalán állna, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a főváros ivóvízkészletét veszélyeztető 100 lakásos társasháznak is zöld utat adtak. Az egykori Dobó laktanya társasházzá alakítását úgy engedélyezte a baloldali városvezetés, hogy az sérti még a saját Kerületi Építési Szabályzatukat is, de ami nagyobb probléma, hogy a lakásokhoz szükséges 120 új parkoló létesítése a dunai ivóvízbázison kerülne kiépítésre. Ez pedig fokozattan veszélyes és tilos.

A kivitelező, HYDRÓPLASZTIKA KFT. az önkormányzatnak készített tervében azt állítja, hogy a régi, működő laktanya használatához kapcsolódó parkolók helyén és az épületek közötti szilárd közlekedési területen alakítják ki az új parkolókat. Csak ezzel egy probléma van, hogy ezek a szilárd burkolatú helyek, soha nem is léteztek. Az építkezéssel veszélybe sodorhatják a főváros ivóvízkészletét, amely talán mégis csak túl nagy ár, egy jól sikerült Trippon-biznisz miatt.

Vendéglátósból lett kátyúzók és büntetőügybe keveredett médiavállalkozók

De nem csak ők, hanem más, DK-s vállalkozók is jól jártak a Trippon-mateknak köszönhetően. Újpest a lehetőségek hazája. Itt a korábban VII. kerületi vendéglős cég is helyzetbe kerülhet, mint építőipari vállalat. Mpiima Vendéglátó – mára Építőipari – Kft. ugyanis építési és bontási munkára, 290 millió forint értékben nyert el közbeszerzést 2020-ban a helyi vagyonkezelőtől. De a többi nagy értékű szerződés közül érdemes még megemlíteni, például a 300 millió forintos útfelújítással megbízott ViaNova 87 Kft-t, amely cég szintén jól ismert baloldali önkormányzatok környékén. A parképítő cégek mellett a sajtócég is jól járt, hiszen az elmúlt 3 évben az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft az Újpesti Találkozások kiadványra, a helyi médiaszolgáltatásra és néhány rendezvényre, öt tételben, összesen 483 295 998,-Ft-ot kapott az önkormányzattól. Kár, hogy nyomozás van el nem készült videók miatt folyamatban.

Jól sikerült üzlet a számlagyárral