Kigyulladt egy lakóház, meghalt egy ember

Szolnokon kigyulladt egy lakóház, a bejelentés csütörtökön, kora délután érkezett a katasztrófavédelemhez - tájékoztatott az MTI. A romos családi házhoz három járművel vonultak a tűzoltók. A hatvan négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett, annak tetőszerkezete is lángolt, később be is omlott. A telken tárolt lomok háromszáz négyzetméteren égtek, a tűz még a szomszéd telekre is átterjedt. Az egy órán át tartó oltási munkálatok közben a tűzoltók egy hatvanas éveiben járó férfi összeégett holttestét találták meg. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít a tűz keletkezési okának feltárása érdekében. Nemrég hatalmas tűzvész pusztított egy angliai ipari parkban. Az óriási füstfelhőt kilométerekről is látni lehetett, a tűzoltók evakuálták a környéket. Pár napja egy bradfordi házban is tűz ütött ki. Egy édesanyának és három gyerekének sikerült megmenekülnie, ám egy negyedik gyerek, egy tíz éves kislány a tűzben meghalt. Május 3-án Veszprémben, a Jutasi út egyik tízemeletes társasházában keletkezett tűz, a lépcsőházat kiürítették. Ugyanazon a napon kigyulladt egy berlini fegyvergyár is.