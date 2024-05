Éjjel-nappal hajléktalanok zaklatják az újbudaiakat, a baloldali városvezetés nem tesz semmit

Kifakadtak az újbudaiak, hiába jelentik hosszú ideje az önkormányzatnak vagy a közterület-felügyelőknek az agresszív, italt és drogot fogyasztó hajléktalanok jelenlétét, semmi sem történik. A lap közölte, a közteresek tapasztalataik szerint csak elsétálnak mellettük, László Imre polgármester pedig nem hajlandó tudomást venni az évek óta kialakult helyzetről.

Tele van velük a kerület, akkor is belém állnak, amikor velem a hároméves gyerek! Elegem van, hogy az önkormányzat nem csinál semmit, többszöri bejelentés után sem! Ez éppen Újbuda központjánál történt, de múltkor a Feneketlen-tónál is volt hasonló eset, ugyan így gyerekkel voltam

– panaszolta az egyik lakó a kerület egyik csoportjában.

Az italozó, szemetelő hajléktalanokkal szemben a közterület-felügyelők a tanúk szerint nem intézkedtek Fotó: Metropol

Kilátástalan és aggasztó a helyzet a XI. kerületben, ahol az egyre több hajléktalan miatti helyzet borzolja az ott élők kedélyeit. A gyakran illuminált és agresszív fedél nélküliek a XI. kerület forgalmasabb helyein vertek tanyát.

Ellepték a fővárost a hajléktalanok, Józsefvárosban és Újbudán gyűlnek legtöbben azok, akiket a szállókra sem engednek be magatartásuk miatt Fotó: Metropol

„Az egyik hajléktalan meg hátulról nekiugrott, és elkezdte verni”

„A Kosztolányin is ugyanez a helyzet sajnos, ott is belekötnek az emberbe még gyerekkel is! De a legdurvább az volt amikor a Móricznál egy srác elsétált mellettük, és az egyik hajléktalan meg hátulról nekiugrott és elkezdte verni. Miután a másik hajléktalan leszedte a srácról, elkezdett emberek után sietni, akik éppen nem tetszettek neki! Ezt a 8 éves kisfiamnak – hozzám bújva – végig kellett néznie, és megkérdezte többször is, hogy ugye minket nem fog bántani?!” – mesélte egy újbudai.

Egy másik szerint:

Múltkor hasonló fazonok ültek fényes nappal a Feneketlen-tó mellett és dorbézoltak. Gond nélkül sétált el tőlük néhány méterre egy pár közteres...

Egy harmadik kommentelő is az agresszivitásról írt: „A közterületen való alkoholfogyasztás, a szemetelés, mások inzultálása kéregetéssel, szeméremsértés a fényes nappal nyílt utcán való ürítés. Napi szinten nézem végig, ahogy a megállóban az öregek után mennek és csesztetik őket. A 10 méterre álló autóba nem tudunk úgy beszállni, hogy ne jönnének oda, ha elküldi az ember akkor meg üvöltve, fenyegetően lepnek fel”.