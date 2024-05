Vádlott lett az influenszertüntetés két főszervezőjéből

A YouTube-csatornájukon futó napi műsor egyik részében orosz ügynöknek nevezték Szabó Balázs független képviselőt, aki először helyreigazítást kért a youtuberektől, majd ennek hiányában jogi útra terelte az ügyet. Nagy Ádámot és Szabó Mártont a rágalmazási per mellett a PestiSrácok stábja arról is kérdezte, hogy milyen alapon neveznek ügynöknek valakit, miközben ők kapnak több millió forintot egy idegen ország nagykövetétől, amiről büszkén be is számoltak a műsorukban.

Vád alá helyezhetik az influenszereket, miután egy önkormányzati képviselő beperelte őket - írja a Magyar Nemzet. Az ügy felperese, Szabó Balázs független képviselő a PestiSrácok stábjának elmondta, megtartották a per első, előkészítő tárgyalását, ahol jelen volt a Fókuszcsoport egyik influencere, Csoki is, aki egy bocsánatkérést ajánlott fel az alaptalan rágalmak ellentételezésére, ugyanakkor Szabó Balázs független képviselő szerint a bocsánatkérés ezen a ponton már nem elég. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnálatos módon Ádám és Csoki tevékenysége nem minősül sajtómunkának, ők pedig nem médiamunkások, jogilag legalábbis semmiképp sem – írta a PestiSrácok.hu. Annak ellenére, hogy kvázi napi hírműsort vezetnek, amit százezrek néznek, különböző bulvár és közéleti témákat elemeznek, aktívan politizálnak, mégsem minősülnek sajtómunkatársnak, így a médiatörvény rájuk nem vonatkozik. Azzal, hogy a YouTube számukra kedvező algoritmusa óriási megjelenést biztosít nekik, mentesülnek a hagyományos médiatörvények alól. Ilyen szempontból csak a YouTube közösségi alapelvei vonatkoznak rájuk, amit a 330+ adás alatt szerencsére még egy kijelentésükkel sem sértettek meg. Annak ellenére, hogy Ádámtól és Csokitól megtudhattuk, ők magukat független, illetve független-szubjektív tartalomgyártóként aposztrofálják. Azonban a Fókusz stúdió nemrég több millió forintot kapott David Pressman hivatalától egy pályázat keretén belül. Amikor a PestiSrácok riportere arról kérdezte Ádámot, hogy mik voltak a pályázat feltételei, nem igazán tudott mit mondani. Ádám elmondása szerint a pályázatot egy pályázatíró adta be, ők nem tudják, mik a feltételek, de arra biztosan emlékszik, hogy nem volt benne tartalmi elvárás. Pressmanék nem szabták meg, hogy ezért a több millió forintért milyen tartalmat kell Ádáméknak a jövőben előállítaniuk. Ez a médium szerint arra enged következtetni, hogy a Fókusz stúdió jelenlegi tevékenysége kiváló harmóniában áll az amerikai követség érdekeivel.