Menczer Tamás: Nekünk egy hazánk van, nincs másik, ezt kell megvédenünk - videó

És ő nem kórházban fekszik, mint Szlovákia miniszterelnöke, innen is jobbulást kívánunk, hanem Orbán Viktor egészséges és erős, és ő maradt az egyetlen akcióképes békepárti miniszterelnök Európában. Ez a helyzet. És ő egy olyan miniszterelnök, aki mindig megvédte a magyar érdeket. Pedig hány válság van már mögöttünk, és hány válsággal kell szembenéznünk most is? Covid, bevándorlás, gazdasági válság, energiaválság, most ez a háború, szankciók, és lehetne sorolni. És Orbán Viktor mindig megvédte a magyar érdeket