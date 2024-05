Szentkirályi Alexandra: Ha nem váltjuk le Karácsonyt, akkor végleg le lesz zárva a pesti alsó rakpart

Ha Karácsonyékon múlik, akkor nem sokáig lehet már autóval közlekedni a Rakparton. Karácsony maga nyújtotta be azt a tervet miszerint hétköznap, munkanapon, tanítási időben is, tehát végleg lezárná a Pesti alsó rakpartot. A közúthálózati tervet a Gyurcsány-vezette Fővárosi Közgyűlés el is fogadta. Ezzel bevinnék a kegyelemdöfést a budapesti közlekedésnek. Június 9-én tehát erről is döntünk: viszlát rakpart, vagy viszlát Gyurcsány és Karácsony. Változást Budapesten!