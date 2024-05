Választás - Kiemelten figyeli a hatóság a politikai célú adatkezelést

A GDPR szerint a politikai párt minősül adatkezelőnek, akkor is, ha csak a "nevét adja" az adatkezelési cél eléréséhez és ezért együttműködik másokkal. Az adatkezelői felelősség alól nem lehet kibújni szerződési láncolattal, vagy azt palástolni egy pénzügyileg nehezebben felelősségre vonható szervezet mögé bújva - tette hozzá a NAIH elnöke. A tényleges adatkezelőknek viselniük kell az ezzel járó felelősséget - írta, kiemelve: a NAIH az eljárásaiban megvizsgálja az adatkezelői, adatfeldolgozói szerepeket, a szerződéses viszonyokat, és felülbírálja, ha a ténylegesen adatkezelést végző szervezet magát adatfeldolgozónak beállítva kíván mentesülni az adatkezelői felelősség és felelősségre vonás alól.

Fontosnak nevezte, hogy a választási kampányban részt vevő szervezetek közöljék, kik az adatfeldolgozóik és hogyan működnek közre az adatkezelésben.

A politikai véleményhez kötődő személyes adatok érzékeny információk, ezek külföldi szervereken, külföldi adatfeldolgozók általi tárolása adott esetben jogos kétségeket, adatszuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel,

ezért nem ajánlott a magyar választók adatainak külföldön tárolása - közölte Péterfalvi Attila.



Kiemelte: az adatkezelőknek meg kell felelniük az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményének, hogy a választók/érintettek és a NAIH is átlássa az adatok pontos útját és felhasználását, és ellenőrizhesse a jogszabályok tényleges betartását. Jó gyakorlatnak tartja a hatóság, ha a honlapokon és a tájékoztatókban minden adatkezelést közérthetően mutatnak be, és a közzétett tájékoztató anyagokat rendszeresen felülvizsgálják.



Gyakori, hogy az adatkezelési tájékoztatók semmitmondóak, sablonosak, csupán a jogszabályi előírásokat ismétlik, és érdemi információt nem adnak.

Az adatkezelőknek biztosítaniuk kell a tájékoztató szövegük közérthetőségét, világosságát és átláthatóságát Az adatkezelőknek emellett igazolniuk kell, hogy az érintettek hozzájárultak a személyes adataik kezeléséhez, és biztosítaniuk kell, hogy a hozzájárulásokat bármikor visszavonhassák - fejtette ki Péterfalvi Attila.



Az applikációkat, feliratkozási weboldalakat használó adatkezelőknek pedig könnyen érthető tájékoztatót kell adniuk az alkalmazott technológiáról, módszerekről is. Ha például a Facebookot, Messengert kampányeszközként veszik igénybe, rövid tájékoztatást kell adniuk a platformok szabályairól.

Péterfalvi Attila azt írta: az adatkezelőnek a kampányt követően is tudnia kell igazolni a NAIH-nál, hogy eljárása megfelel a GDPR-nak. A hatóság az ajánlásban foglaltaknak meg nem felelő politikai célú adatkezeléseket a jövőben is kiemelten vizsgálja, és fellép a jogszerűség és az érintettek jogainak védelméért - írta ajánlásában a NAIH elnöke.