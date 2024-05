Varga Mihály: Meg kell erősíteni a magyar gazdaság szuverenitását, a hazai élelmiszeripart

Varga Mihály elmondta: a most induló mintegy másfél milliárd forint összértékű beruházáshoz a magyar kormány is hozzájárult. Hozzátette: a városban számos beruházást adtak át a közelmúltban, és a fejlesztések folytatódnak.

Szólt arról, hogy az elmúlt négy "szürkésfehér esztendő során az is kiderült, hogy akkor járunk el helyesen és jól, hogyha törekszünk arra, hogy a saját erőforrásainkat mozgósítsuk".

A pénzügyminiszter hangsúlyozta:

a magyar gazdaság idén és jövőre is az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet,

ezt az Európai Bizottság előrejelzése is alátámasztja.

A sikeres 2010-es évek után ma négy rendkívül nehéz éven vagyunk túl, a magyar gazdaság azonban helytállt - mondta. Beszámolt arról is, hogy az első negyedévben 1,7 százalékkal már nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, idén éves szinten 2,5 százalék körüli bővülés várható - hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta:

a háború és a romló nemzetközi környezet ellenére a 4,7 millió munkahelyet mindvégig megőrizték, az inflációt sikeresen letörték, a reálbéreket növekedési pályára állították.

Az idei feladat az egyensúly helyreállítása és a gazdasági növekedés beindítása.

A miniszter kiemelte: ma már a nemzetközi előrejelzések is optimisták Magyarországot illetően, továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat mindhárom nagy hitelminősítő.

Az Európai Bizottság legfrissebb prognózisa szerint

Magyarország érheti el az idén a hetedik, 2025-ben pedig a harmadik legnagyobb gazdasági növekedést az uniós országok között .

Varga Mihály arra is kitért, hogy ma az európai folyamatok már nem a nyugalom, a béke és a jólét felé, hanem a sodródás, a kiszolgáltatottság és az önfeladás felé mutatnak. "Ebben a környezetben kell helytállnunk és szuverén országnak maradnunk" - tette hozzá, kiemelve: a magyar kormány azért dolgozik, hogy a háború helyett ismét az építkezés, a fejlődés, az előrelépés legyen a meghatározó elem.



A miniszter rámutatott:

a magyar élelmiszeripar fejlődését szolgálja a Szatmári Cégcsoport most elinduló beruházása is.

A fejlesztés során több mint 2500 négyzetméteren épül új hántolóüzem és terménytároló, az emellett megépülő napelempark a vállalat biztonságos működését segíti. A megépülő új gyártókapacitás olyan speciális gabonatermékeket is képes lesz előállítani, amelyek korábban hiányoztak a termékpalettáról - közölte. A Karcagon most induló fejlesztés hozadéka a helyi gazdák támogatása is, hiszen a szükséges alapanyagokat tőlük tervezi beszerezni a vállalkozás - mondta. Kiemelte, hogy a jelenlegi beruházást végző cég vezetője, Szatmári Zoltán, a járvány legnehezebb időszakában 40 tonna adományt - gabonát és tejet - személyesen szállított Budapestre iskolák, óvodák, nevelőintézetek, idős otthonok, szociális létesítmények számára. Hozzátette: többször is voltak a cég részéről hasonló felajánlások.

A magyar vállalkozásokra a nehéz időkben is lehet számítani

- hangsúlyozta.

Ifj. Szatmári Zoltán, a jászberényi székhelyű Szatmári Kft. stratégiai vezetője, tulajdonosa elmondta, hogy a tervek szerint 2025 végén befejeződő beruházás során gabonamagvakat hántoló és őrlő üzem létesül 1672 négyzetméteren, emellett 1000 négyzetméteres új terménytároló is épül. Továbbá 24 régi vasbeton silót modernizálnak, napelemes rendszert építenek ki. Az üzem kapacitása napi 48 tonna lesz. Szólt arról, hogy előreláthatólag minimum 15 új munkahelyet létesítenek a beruházással. Elmondta azt is, hogy

egy következő projekt során szeretnék megépíteni Magyarország első bulgur-előállító üzemét.



F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a Szatmári Cégcsoport beruházásai Karcag városképébe illőek. Szavai szerint a beruházás a települést és az országot egyaránt gazdagítja.

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a város önkormányzata elkötelezett az olyan fejlesztések mellett, amelyek további munkahelyeket teremtenek a településen. Hozzátette: a beruházás egy több évszázados hagyomány után további hosszú évtizedekre meghatározója lesz a település malomiparának.

A beszédek után alapkőletétellel folytatódott az esemény, amelyen jelen volt többek mellett Fazekas Sándor országgyűlési képviselő (Fidesz) is. A rendezvény elején egy perces néma csendben emlékeztek meg a jelenlevők a közelmúltban hosszú betegség után elhunyt Tóth-Kása Attiláról, a Szatmári Malom Kft. egykori ügyvezetőjéről.