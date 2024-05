Majdnem a Velencei-tóba fulladt egy apa és fia

A Velencei-tó Nagy- tisztás partjától 1 kilométerre a vízi körzeti megbízottak arra figyeltek fel, hogy

a nagy szélben egy kajak a tó közepe felé sodródik és a benne ülő két férfi, a hatalmas hullámok miatt nem tudja irányítani a csónakot.

A rendőrök azonnal a két férfi segítségére siettek és hajójukba emelték az apát és a fiát, majd őket a partra vitték, a kajakot pedig a kikötőbe vontatták.

A kép illusztráció!

Fotó: Fotó: Erdélyi Miklós (Velencei-tó)

Tavaly júniusban is megtörtént hasonló eset, mikor a gárdonyi vízirendőrök járőrözés során Agárd térségében, a Velencei-tó területén a parttól mintegy 350 méterre lettek figyelmesek egy vitorlásra, amely felborult és a fedélzetén tartózkodó nő, valamint 11 éves gyereke a vízbe esett. A rendőrök pillanatokon belül a felborult vitorlás mellé érkeztek, hogy kimentsék a nőt és a gyereket. A nőnek még odaérkezésüket megelőzően sikerült felállítania a vitorlást, gyereke azonban még mindig a vízben volt, ezért őt a járőrök szolgálati kisgéphajójukba segítették, és biztonságban a partra vitték.

Korábban egy budapesti szörfös is bajba jutott a Velencei-tónál. A férfi nem tudott a partra jutni, ezért értesítették a rendőrséget, hogy a Velencei-tó Bagó-fészkes nevű vízterületén egy férfi szörfjével besodródott a vízbe, és nem tud visszajutni Agárdra. A 45 éves, budapesti férfi a vízirendőröknek elmondta, hogy a szél lecsillapodása miatt irányíthatatlanná vált a szörfdeszkája. A rendőrök ezek után segítettek neki visszajutni a partra. A rendőrök ezek után segítettek neki visszajutni Agárdra.

Ahogy arról az Origio is beszámolt, két vitorlás nő is bajba került a nagy szél miatt. Velencei-tó, Nádas-tó elnevezésű vízi területén esélyük sem volt önerejükből kijutni a szárazföldre. A segítségre szoruló 36 éves, budapesti és 37 éves, salgótarjáni nőt a rendőrök a szolgálati hajójukon épségben a partra vitték, a kishajójukat pedig a kikötőbe vontatták. Aznap, Késő délután egy horgászcsónakkal közlekedő fiatal férfi kért segítséget a rendőröktől, mivel az erős szél miatt a csónakja elsodródott a Velencei-tó Vaskapu nevű részénél. A bajba jutott 25 éves, budapesti férfit is kivitték a partra. A Fejér megyei rendőrök arra figyelmeztetik a fürdőzőket, sportolókat, hogy különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyerekeinkre, mivel viharos időben könnyen előfordulhatnak balesetek.