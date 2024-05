Verőcei hajótragédia: megrázó, amit az egyik áldozat barátnője mondott a lányról

Megrázó napokon van túl a Bors újságírója, aki testközelből tapasztalta meg, hogy hogyan keresik a verőcei hajótragédia áldozatait. Először csütörtökön szállt vízre a hajóbalesetben eltűnt Daniella családjával, majd vasárnap ismét a keresésére indultak.

Fotó: MTI/Lakatos Péter / MTI

Közben találkoztak Szilvivel, aki mindegyik barát közül talán a legközelebb állt a szinte még kamasz lányhoz.

Dancsi boldog volt és épp nagyon szépnek látta az életet

- mondta a fiatal lány a barátnőjéről a Borsnak.

A nő volt Daniella egyik, ha nem a legfőbb bizalmasa. Körmösként dolgozik, a fiatal lány pedig több, mint három éve járt hozzá. Azt mondja, hamar egy hullámhosszra kerültünk.

"Mondhatom, hogy én voltam minden titkának, örömének és bánatának is a tudója és én is beavattam őt az életem minden fontos momentumába. Hosszú órákat töltöttünk lelkizéssel és nem csak háromhetente, amikor beült velem szemben a székbe, hanem sűrű telefonbeszélgetéseink és üzenetváltásaink alkalmával is. Most is, hogy felnyitottam az utolsó üzenetváltásunkat, beleborzongok, hiszen éppen pár nappal a tragédia előtt írtunk egymásnak"- mondta a nő.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba / MTI/Krizsán Csaba

"Én arra kértem, hogy tanuljon meg szeretni, ő pedig az utolsó, nekem címzett válaszában erre tett ígéretet – tette hozzá.

A nő bár tudja, hogy a fiatal lány többé már nem jelentkezik be hozzá, az erre a hétre kiadott időpontját még képtelen volt kitörölni a naptárjából.

Ahogy azt megírtuk, május 18-án éjjel Verőce térségében a Dunán egy motorcsónak szállodahajóval ütközött. A kisgéphajóban nyolcan utaztak, egyiküknek sikerült éjszaka partra úsznia, és miután segítséget kért, súlyos sérülésekkel kórházba szállították. Két áldozat holttestét nem sokkal a baleset után megtalálták. A katasztrófavédelem és a rendőrség a parton, a vízen és a vízben, valamint hőkamerás és egyéb drónokkal a levegőből kutatást indított a hajó eltűnt utasai után. Végül az összes eltűntet megtalálták, egyikük sem élte túl a tragédiát.

Rendőrök egy sérült szállodahajónál 2024. május 19-én a Dunán, amelyet a rendőrök állítottak meg Komáromnál

Fotó: MTI/Krizsán Csaba / MTI/Krizsán Csaba

A verőcei hajóbalesettel kapcsolatban számos kérdést kell megválaszolniuk a hatósági vizsgálatoknak. Miként az Origo megírta, az eddig napvilágot látott információk alapján a motorcsónak vezetője

ittas lehetett, így indokolatlan irányváltásokkal, a folyó teljes szélességét kihasználva manőverezett, míg nagy sebességgel hajtott neki az automata vezérlésű szállodahajónak.

Szakértők szerint ugyanakkor az is könnyen elképzelhető, hogy a balesetből a szállodahajó legénysége semmit nem vett észre.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság közlése szerint, bár a baleset térségében a kisgéphajókra sebességkorlátozás nincs, de szabály az, hogy „a hajónak mindenkor biztonságos sebességgel kell haladnia, továbbá az időjárási, a forgalmi és a hajóút viszonyoknak, valamint a hajózás biztonságát befolyásoló egyéb körülményeknek megfelelően kell vezetni.”