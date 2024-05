Verőcei hajótragédia: az egyik eltűnt fiatal egy hónapja lett az év tanulója

2024. május 18-án éjjel a Duna verőcei szakaszánál egy motorcsónak és egy szállodahajó ütközött össze. A balesetet követően a kishajóban utazó, nyolctagú, egy fesztiválról hazafelé tartó társaság két tagja meghalt, öt embert pedig még most is nagy erőkkel keresnek: a kutatásban több százan dolgoznak.

A Ripost szerint az egyik fiatal, Márton már korábban is bekerült a hírekbe, akkor egészen más okból. A dévaványai fiú egy erdészeti szakközépiskola tanulója volt, kimagasló tanulmányi eredményeiért

a tragikus baleset előtt hatalmas elismerést kapott az intézményétől: április utolsó hetében megkapta az iskola legkiválóbb tanulójának járó díjat.

Mártonnak már a nagyapja is vadászként dolgozott, így neki az erdészeti iskola nemcsak egy mellékes választás, hanem egyben életcél volt, mint ahogyan a vadászat is. Szabadidejét is a természetben töltötte: imádott a vadonban fotózni - írja a Bors.

Egy abszolút alapgépem van, azzal kezdtem el fotózgatni, ami nagyon sok időmet elvette. Volt olyan, hogy betelefonáltam az osztályfőnöknek, hogy nem tudok menni órára, mert kint ülök a nádasban és várom a kacsákat, hogy leszálljanak a vízre. Ezt mondanám hobbimnak, meg a vadászatot, de az meg ugye számomra nem hobbi, hanem egy életvitel, egy életforma

– mondta Márton az iskolai elismerés átvételekor a Délmagyarországnak.