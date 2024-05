Már most kiadták a riasztást, mutatjuk, hol és mikor lesz felhőszakadás

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Gomolyfelhős időre számíthatunk, és estig inkább csak a dunántúli tájakon alakul ki zápor, zivatar. Késő este aztán délnyugat felől egy vonalba rendeződött kiterjedt zivatarrendszer érheti el a délnyugati országrészt, és halad tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba. A késő esti órákban várhatóan a keleti, északkeleti országrészt is eléri. A délkeleti szél megerősödik, estétől a zivatarokat viharos (általában 60-80 km/h) széllökések kísérhetik. Felhőszakadás (15-30 mm), apróbb szemű jég (<2 cm) is valószínű. A Dél-Dunántúlon heves zivatarok is előfordulhatnak (~2-4 cm jégátmérő, > 90 km/h széllökés, > 30 mm lokális csapadék). Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

Zivatarveszély miatt az ország nyugati járásaira adtak ki első fokú riasztást kedd hajnalban. A napi előrejelzés alapján az ország teljes területére elsőfokú, Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben.

Forrás: met.hu





Szerda

Reggelig sokfelé várható zivatar. Heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel. Napközben szakadozik a felhőzet, de az újra megnövekvő gomolyokból újra kialakulnak záporok, zivatarok - nagyobb eséllyel délen, délkeleten. 17-24 fok várható.



Csütörtök

Gomolyfelhők mellett többórás napsütés is valószínű. Napközben egyre inkább csökken a felhőzet. Elszórtan fordul elő zápor. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A csúcsérték 23 fok körül valószínű.



Péntek és szombat

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás, mindkét nap szórványosan nyárias záporral, zivatarral. 25-26 fok körüli kellemes meleg ígérkezik.