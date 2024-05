Vitályos Eszter: A kormány kiemelten kezeli a sportot

Vitályos Eszter szerint ez teljesen indokolt és érthető, hiszen - mondta - manapság a sport "szinte az utolsó védőbástyáink egyike". Az edzéseken azon túl, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is fejlődnek a gyermekek, céltudatosságot, kitartást, tisztességet és önfegyelmet egyaránt tanulnak - tette hozzá. A sportnak köszönhetően fejlődik a fiatalok akaratereje, megtanulnak összpontosítani, és akár győznek, akár veszítenek, "átérzik az őket körülvevő közeg, a sportközösség szeretetét, erejét, támogatását" - hangoztatta a kormányszóvivő. Úgy vélekedett, a felsoroltak közül ez a szeretet és támogatás a legfontosabb, mert amíg sportolnak, edzésre járnak vagy versenyre készülnek a gyermekek, "jó helyen vannak".

Hangsúlyozta, bekerülni egy sportágba életre szóló élmény és kötődés, egy sportközösség szinte olyan, mint egy család, és

nincs fontosabb a családunknál és nincsenek fontosabbak a közösségeinknél.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban több fejlesztés is történt a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskolában és a településen is, egyebek mellett közterületi és óvodai játszótereket, utakat, kerékpárutakat korszerűsítettek. A sportpálya megépülését mérföldkőnek nevezte. Közölte: büszke arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) közösen és a kormány támogatásával nemcsak Megyaszón, hanem más településeken is épülhettek kültéri kézilabdapályák. Koncz Zsófia szerint a hasonló fejlesztések olyan lehetőséget jelentenek a gyermekek számára, mely pozitívan tudja befolyásolni az életüket.

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke egyebek mellett arról beszélt, hogy a 2014-2020-as fejlesztési időszakban Megyaszó 128 millió forint, míg a jelenlegiben már 330 millió forint támogatáshoz jutott a vármegyei önkormányzat által menedzselt forrásokból. A településen a többi között egy termelői piac kialakítása, a helyi önkormányzati épületek, az általános iskola és tornaterem energetikai korszerűsítése is kapott már támogatást - jegyezte meg. A közgyűlés elnöke hozzátette, a vármegye több helysége is részesült támogatásokban, hiszen - mondta - ahhoz, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye fejlődjön, a benne található összes településnek fejlődnie kell. Hajdú Istvánné független polgármester a köszöntőjében úgy fogalmazott, a sportban mindenki egyenlő. Azt kívánta, hogy az átadott kézilabdapályát minél hosszabb ideig használják. Vincze Szabolcs, az általános iskola igazgatója azt mondta, az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók tehetséggondozására minden területen, így a sportban is, az új sportpálya pedig hatékonyan segíti a gyermekek sportolási lehetőségét. A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola udvarán található szabványméretű kézilabdapálya 93 millió forintból épült meg az MKSZ támogatásával létrejött Országos tornaterem-felújítási programban.