Nemzetközi spekuláció, migránsbetelepítés, „színes forradalmak” és kormánybuktató projektek. Soros György politikai tevékenysége továbbra is jelenvaló veszély, úgy Magyarországon, mint Európában. A Soros Alapítvány alapítójaként, a hírhedt filantróp először 1984-ben fordult Magyarországon, azóta eltelt negyven év, ideje mérleget vonni. 2015-től kezdve Orbán Viktor nyíltan felvette vele a küzdelmet, sőt le is győzte Sorost, de a spekuláns nem adta fel és a háború azóta is tart. Ennek jeleit a most zajló kampányban is tapasztalhatjuk. A XXI. Század Intézet Mozgásban című műsorának legújabb adásában G. Fodor Gábor Orbán kontra Soros című új könyvének apropóján beszélgetett Deák Dániel a szerzővel és Békés Mártonnal, a XXI. Század Intézet igazgatójával.

Az adásban az alábbi kérdésekről esett szó: Hol tart az Orbán–Soros összecsapás?

Ki leplezte le először, hogy Soros György filantrópiája hazugság?

Miért nem hódolt be soha a magyar jobboldal Sorosnak?

Hogyan próbálja Soros György a mai napig befolyásolni a választásokat Közép-Európától Közép-Ázsiáig?

Kitől kapja a háttértámogatást Magyar Péter? A teljes adást itt lehet megtekinteni: