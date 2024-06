A Bizottság fizeti és utaztatja a 444-et, hogy provokálja a magyar miniszterelnököt

Emellett pedig a finanszírozás részét képezik még az egyéb bevételek (pl. jogdíjak vagy továbbszámlázott tételek).

A társaság honlapján a(z) - kiemelt partnerektől érkező, könyvviteli szabályok szerint a 2023-as évre elszámolható -intézményi forrásait a kiegészítő mellékletében foglaltakkal ellentétben bővebben is kifejti.

Eszerint az Európai Bizottság 44 988 000 Ft (Lakmusz/HDMO) és 28 759 000 Ft (Sphera2023), a Soros György által dollármilliókkal támogatott NEF 37 836 000 Ft (Civitates), míg a Google (DNI 3) 18 245 000 Ft, vagyis összesen mintegy 130 millió forint értékben járult hozzá a Magyar Jeti Zrt. 2023-as tevékenységéhez. Mindemellett plusz tételként szerepel még további 21 081 000 Ft „egyéb”, nem részletezett forrás is.

A honlapról kiderül tovább az is, hogy 2024-ben - egészen pontosan a 2023. évi beszámoló közlésekor - mely jelentősebb intézményi támogatású projekteken dolgozik a társaság.

A partneri lista ezúttal is önmagáért beszél: a 2023-as évre vonatkozó pénzügyi dokumentumokban megjelenő Soros-szervezetek mellett - úgy, mint a NEF vagy az Internews - felbukkan az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az OSF által szintén támogatott Zinc Network Limited, illetve az International Fact-Checking Network (Poynter); végül, de nem utolsó sorban az Ökotárs Alapítvány is.

Az Európai Bizottság pedig továbbra is lelkes támogatója az elfogultan kormányellenes lapokat kiadó társaságnak, sőt, a 2023-ban finanszírozott programok listája tovább bővült egy új, „WePod” (We Produce Podcasts) névre keresztelt projekttel is, amelynek célja az európai podcast-ökoszisztéma növekedésének és fenntarthatóságának támogatása - természetesen szigorúan a megszokott - „függetlenség” értéke mentén.

A brüsszeli appanázs kapcsán azt is mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy - amint azt a június 27-i uniós csúcsról készült 444 cikk is tanúsítja - a Bizottság újabban már a Soros-blog stábjának utaztatásában is aktívan közreműködik anyagilag: „Brüsszeli kiutazásunkat az Európai Bizottság támogatta”. Kérdés az, hogy erre vajon milyen együttműködés keretében kerülhet sor, illetve, hogy vajon - a függetlenség jegyében - a konzervatív sajtó képviselői is élvezhetik-e a brüsszeli vendégszeretet e gáláns megnyilvánulását?

Az viszont kérdés nélkül és egyértelműen kijelenthető, hogy - a törvény kötelező előírása folytán - most nyilvánosságra hozott információk újabb megdönthetetlen bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy milyen erős külföldi befolyás alatt áll a balliberális magyar sajtó és azon keresztül a hazai ellenzéki nyilvánosság.