A használtautó-adásvétel még sosem volt ilyen kényelmes és biztonságos

"A KocsiGuru GO-t úgy alakítottuk ki, hogy az eladók élvezhessék a KocsiGuru SZÉF szolgáltatásunk minden előnyét, de anélkül, hogy le kellene mondaniuk az autójuk használatáról. A hirdetések professzionális kezelésétől kezdve, az állapotfelmérésen át, egészen a teljes körű ügyintézésig minden részletet mi kezelünk. Az eladás pillanatáig az ügyfelek továbbra is szabadon használhatják az autójukat, csak a potenciális vevőknek történő bemutatások alkalmával kell behozniuk a telephelyre."

“A potenciális vevőjelölteknek történő bemutatások alkalmával arra a napra csereautót adunk, hosszabb távra pedig kölcsönzési lehetőséget is biztosítunk, hogy ügyfeleink mobilitása zavartalan maradjon. Ha az eladás mégsem jön létre, az autót kitisztítva és műszakilag átvizsgálva adjuk vissza, garantálva, hogy kiváló állapotban maradjon. A szolgáltatásunk részeként kínált egy évre szóló, teljes körű KocsiGuru garancia jelentősen csökkenti az eladók szavatossági kockázatait, növelve az autó piaci vonzerejét és a vevők biztonságát. Tapasztalatom szerint ebben a rendszerben az autókat átlagosan maximum három alkalom után eladjuk, ami rendkívül hatékony és kényelmes megoldás az eladók számára" – tette hozzá a használtautó-értékesítés mellett autómentés, kölcsönzés és szerviz szolgáltatást is kínáló vállalkozás tulajdonosa.

Teljes körű információ egy kattintásra

A használtautó-értékesítés is egyre inkább az online térbe költözik, ami növeli az átláthatóságot. Ma már könnyedén lekérhetőek egy autók adatai online, akár a külföldi portálokról is. Nyugat-Európában és Amerikában gyakran a szervizelőéletet is feltüntetik, így egy alvázszám alapján pár másodpercen belül minden információ kideríthető egy autóról.

“Magyarországon még mindig nagy a bizalmatlanság a használtautó-piac iránt, de az ügyfelek 90%-a már ma is az online térből érkezik, és az elvárások is megváltoztak. Az emberek tudatosabbak, szerviz- és kárelőéletet néznek, és az eladás napján történő átvizsgálás is egyre népszerűbb. A jövőben arra számítok, hogy a digitális átalakulás még inkább erősödni fog Magyarországon, ahogyan az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már megfigyelhető” – hangsúlyozta Murvai László.