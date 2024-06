A hős apuka a Hősök terén, egy autóban vezette le a szülést

– Azon a hétfői reggelen fél 7 körül éreztem, hogy helyzet van – idézi fel a nagy napot az immár háromgyerekes Flóra. – A nyolc perces fájásoknál hívtuk a nagyszülőket, hogy jöjjenek át, vigyázzanak a gyerekekre, mi pedig megyünk a kórházba. Öt-tíz percre laknak, addig elmentem zuhanyozni, mert az első gyereknél azt mondta az orvos, hogy az elvileg hosszabbítja a fájások közti időt, illetve a jóslófájásokat elmulasztja. Viszont már nagyon nehezen jöttem ki a zuhany alól, felöltözni pedig csak Dani segítségével tudtam.

Ötven méterre a házunktól van egy kanyar, már ott mondtam a férjemnek, hogy hívja a mentőket, mert nem fogunk beérni, szülünk.

– Nagyon féltem, nehogy ne érjünk be a kórházba – mondja párja, Dani. – Pánikolni nem volt időm, viszont aggódtam, hogy minden rendben lesz-e. Amikor Flóra jelezte, hogy baj van, hívtam a mentőket és ahol tudtam, félreálltam az autóval. Nagyon profi telefonos segítséget kaptunk. Mondta a mentésirányító, hogy kapcsoljam be az autós fűtést, tegyek alá ruhát, törülközőt, bármit, ami nálunk van. Kérte, hogy fektessem le hátul, de a feleségem már nem tudott kiszállni, azt kérte, hogy csak döntsem hátra az ülést. Aztán kérdezte, hogy mit látok. Mondtam, hogy szerintem a haját. Erre azt válaszolta, hogy most kellene tolni.

Mire kimondta, addigra már csípőig kiugrott a gyerek és abban a pillanatban fel is sírt. A következő tolásra már teljesen kint volt.

„Ez volt a legkellemesebb szülésem”

A fiatal pár nem győz hálát adni a sorsnak, amiért a kislányuk komplikációmentesen és egészségesen jött a világra.

– Amikor megszületett, óvatosan odafordítottam Flóra mellkasára és betakargattam őket – meséli Dani. – Pár perc múlva pedig megérkeztek a szakemberek, ők vágták el a köldökzsinórt. A csecsemőmentők elvitték Zeninát, a mentősök Flórát, én pedig a reggeli csúcsforgalomban szépen utánuk araszoltam. Mire beértem, addigra már kint volt a méhlepény, és épp a varrásnál tartottak. Az aranyóra Zenina nélkül telt, inkubátorba rakták, hogy melegedjen át rendesen, hiszen mégis csak 14 fokban, a szabad levegőn született - idézi a Bors a boldog apukát.