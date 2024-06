A mai napig nem kártalanították az átvert áldozatokat Magyar Péter anyósának-gazdasági vezetőjének a bűntársai

Hiába reménykedett még az eljárás elején a több mint ezer károsult, gyakorlatilag semmit nem kaptak vissza a befektetett pénzükből – többek között ez is elhangzott az elmúlt évtizedek nagy csalássorozatának tárgyalásán – írta a Magyar Nemzet. A milliárdokat beszedő, majd a pénzt külföldre menekítő „fejeseknek” ugyanis alig volt zárolt vagyona, amiből kártérítést lehetett volna fizetni.

A milliárdokat azóta sem találja a hatóság. A pénz útját persze nehéz is lett volna követni, hiszen a beszedett összegekről semmiféle hivatalos szerződés nem készült, ezek nagy részét ugyanis papírok nélkül vagy kölcsönszerződésbe „öltöztetve” könyvelték.

Egyedül az ötödrendű vádlott volt „precíz”, aki egy adatlapon rögzítette az ügyfelek nevét és azokét is, akik ajánlóként léptek be a rendszerbe. Ezért aztán azt is nehéz volt felmérni, hogy mekkora volt valójában a hálózat.

Ismert, a bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Sájer Máriát (Magyar Péter anyósa-gazdasági vezetője) is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is.

Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárd került elő a pénzből.

Az ügyben 2018-ban jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter anyósa-gazdasági vezetője már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben, miután négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt.