A részegen verekedő Magyar Péterrel jutott teljes mélypontra a magyar baloldal

Az 1989-es rendszerváltás óta nem látott, teljesen egyedülálló botrányt okozott Magyar Péter azzal, hogy részegen egy civilt támadott meg egy budapesti szórakozóhelyen. A baloldali politikus nemcsak megütötte a férfit, de a telefonját is ellopta. Ilyet a világon sehol nem látni, más országokból is legfeljebb arról jön hír, hogy politikusok egymással verekednek a parlamentben. Magyarországon sem volt példa ilyenre a 35 évvel ezelőtti rendszerváltozás óta. A fent történtek annak fényében nemzetközileg is elképesztőnek számítanak, hogy a politikusok ott sem vetemednek arra, hogy civilekre támadjanak, és ellopják a telefonjukat. A politikusok tőlünk nyugatra, vagy keletre legfeljebb egymással verekednek.

Természetesen Magyarországon sem volt példa arra, hogy egy politikus megütött volna egy civilt.

Ráadásul Magyar el is ismerte, hogy mit tett, bocsánatot is kért. A szórakozóhelyen egyébként egy este akár egymillió forintot is el lehet költeni.

Magyar Péter cselekedetével soha nem látott mélypontra jutott a magyar baloldal, pedig a 1989 óta elképesztő botrányokat produkált az MSZP-SZDSZ kettős, majd pedig a belőlük kivált alakulatok. Most bemutatjuk a legelképesztőbb baloldali botrányokat, de ezek sem érnek fel ahhoz, hogy az agresszív exférj megvert egy civilt, majd egy telefont ellopott és azt a Dunáa dobta.

Márki-Zay Péter: Sötétben tartott, trágyával etetett gombák

Márki-Zay még csak sértegette az embereket, Magyar Péter már megveri.

Sötétben tartott, trágyával etetett gombák.

Ezt gondolta a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltje azokról, akik alacsonyan tartanák az energiaárakat, és ellenzik a migrációt.

Egyébként akkor már nem először gyalázta a baloldali politikus a rezsicsökkentés támogatóit.

Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás

- mondta Márki-Zay Péter korábban Gárdonyban. A baloldali politikus szerint mint a rezsicsökkentés, hogy mindent lehet jól csinálni, okosan csinálni, meg lehet ostoba módon csinálni, lehet néphülyíteni.

Így trágárkodott a parlamentben Hadházy

A fenti botránnyal volt egyenértékű, hogy Hadházy Ákos bukott LMP-s, jelenleg független parlamenti képviselő hazugságokkal teleírt táblával próbálta megzavarni Orbán Viktor kormányfőt a napirend előtti felszólalása közben a parlamentben még 2019-ben. A volt LMP-s Hadházytól nem áll távol a provokáció és az erőszak. Ő az, akivel még 2018-an összeverekedett a párttársa, Sallai R. Benedek.