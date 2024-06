Action for Democracy: külföldi zsoldban Márki-Zaytól Magyar Péterig

A 2022. évi országgyűlési választásokat követően kiderült, hogy a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd alkotta választási szövetség több mint 4 milliárd forint összegű tiltott külföldi kampánytámogatásban részesült. A teljes összeg 78 százaléka az amerikai bejegyzésű Action for Democracy (A4D) alapítványon keresztül jutott el Magyarországra. A pénz egy része a Bajnai Gordon korábbi kormányfőhöz köthető DatAdat cégcsoporthoz került – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal májusban közölt jelentésében. De felbukkantak újabban más kockázatok is.

A hatóság az eddigi vizsgálata során többek között megállapította:

A 2022 elején alapított A4D az X közösségi platformon (a korábbi Twitteren) kiszivárgott árulkodó videófelvételei hitelesek, nem manipuláltak. Ezeken többek között Korányi Dávid, a szervezet ügyvezetője, Kati Marton és Wesley Clark tábornok, az A4D nemzetközi tanácsadó testületének tagjai, valamint Eric Koch kommunikációs tanácsadó arról beszél, hogyan lépnek fel háttérhatalmi eszközökkel a 2010 és 2022 között négy egymás utáni országgyűlési választáson, kétharmados többséggel megválasztott Orbán-kormánnyal szemben.

A tiltott külföldi kampánytámogatás mögött olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. Ahol ezeket az érdekeket hatékonyan tudják érvényesíteni, azokat az országokat jó szövetségesnek tartják, ahol azonban az érdekeikkel ütköző vezetés van – mint jelenleg Magyarországon –, ott politikai változást akarnak elérni.

Soros György magyarországi születésű amerikai milliárdos a szervezet kiemelt támogatója. Koch maga mondja el, hogy a sokat reklámozott mikroadományok amúgy a „hideg vízre” sem lettek voltak elegendőek.

Nem a tiltott külföldi finanszírozásban részesült pártok kerestek támogatókat, hanem a nagy adományozók kerestek végrehajtókat céljaik elérése érdekében.

Nem egyszeri esetről van szó, hanem egy jelenleg is aktív fenyegetésről, amely mögött egy, a térségben hosszú ideje aktív érdekcsoport áll.

A hálózat legkésőbb a 2019-es önkormányzati választások során már aktív volt, így feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is. A DatAdat üzleti ajánlott tett Karácsony kampányának, illetve elemzést készített a politikus potenciális támogatóiról (erről az eredeti dokumentumok itt és itt találhatók).

Beavatkoztak a magyar választásokba

A külföldi hálózat olyan – jellegzetesen háttérhatalmi – szervezetekre is kiterjed, mint az A4D-vel egyaránt kapcsolatban álló amerikai German Marshall Fund és a National Endowment for Democracy vagy az Ezalenyeg.hu ellenzéki botránylapot is finanszírozó svájci Fondation Pluralisme. A finanszírozói és tanácsadói hálózat felderítésében más magyar hatóságok, így az Állami Számvevőszék, a NAV és a nemzetbiztonsági szolgálatok is szerepet játszottak.

Az A4D beavatkozását a magyarországi választásokba a magyar titkosszolgálatok nemzetbiztonsági kockázatnak ítélték.

Fény derült arra is: a szervezet külföldi diplomatákat és újságírókat is felhasznál arra, hogy hazánk és a magyar kormány ellenében szervezkedjen.