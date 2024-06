A külpolitikában az EPP ma már az intervencionista megközelítést képviseli, amit Manfred Weber európai atomfegyverre való felhívása és az orosz-ukrán háború határozatlan ideig tartó támogatása is megtestesít. Weber a háború határozatlan idejű folytatása mellett érvel, amelynek egyetlen célja az ukrán győzelem, amit sok szakértő irreálisnak tart.

Azzal, hogy Weber a konfliktust az európai értékek védelmeként állítja be, figyelmen kívül hagyja az emberi élet legfőbb értékét, és közömbösnek mutatkozik a már elvesztett több százezer emberélet iránt.

A háborút nem regionális vitaként, hanem Európa jövőjéért vívott döntő csataként mutatja be. Az Európai Néppárt legutóbbi, februári állásfoglalása, amely az EU Ukrajna iránti megingathatatlan támogatására szólított fel, a párton belüli egységes, intervencionista álláspontot tükrözi. Az egyhangú háborúpárti szavazás élesen ellentmond az EU béke és diplomácia alapelveinek, és azt kockáztatja, hogy Európa a háborúban közvetlenül részt vevő hadviselő erővé válik. Az EU alapjai a nemzetek közötti béke és együttműködés előmozdításában rejlenek, és az egyre agresszívabb katonai álláspont felé való elmozdulás, a háborúba eurómilliárdok, fegyverek és katonák küldése, vagy akár az atomfegyver használatának most még csak elméleti előkészítése azzal a kockázattal járnak, hogy Európát is háborús félként pozícionálják, ami közvetlen bevonódást jelenthet a háborúba.

Weber egyik legriasztóbb javaslata egy európai atomfegyver létrehozása. Ez az elképzelés növeli a nukleáris konfliktus kockázatát, amelynek katasztrofális emberi, környezeti és egészségügyi következményei lennének. Az ilyen fegyverek puszta létezése is fokozhatja a globális feszültséget és fegyverkezési versenyt idézhet elő.

Weber víziója kiterjed a nemzeti védelmi stratégiákra is: Németországban általános hadkötelezettséget és közös uniós hadkötelezettséget szorgalmaz, amit kiterjesztene az egész Európai Unióra, bevezetve egy közös uniós sorkatonaságot. Ez tükrözi azt a meggyőződést, hogy egy létező fenyegetéssel állunk szembe, amire Weber válasza nem a béke, hanem a fiatal európaiakat felkészítése a harcra.