Alföldi Róbert hazugságokkal kampányol a háborúpárti baloldal mellett

Alföldi a videó elején mindjárt azt hazudja, hogy nem akarja megmondani, az emberek kire szavazzanak - aztán azonnal elkezd kampányolni a baloldal mellett, feltűnően hasonló szlogenekkel, mint amiket Magyar Péter mond. Az agresszív exférjhez hasonlóan azt harsogja, hogy Magyarországon senki nem akar háborút. Ehhez képest, tudjuk, Magyar Péter le akarta állíttatni a Fidesz békepárti kampányát, a baloldali pártok pedig országszerte el akarják tüntetni a Stop Háború plakátokat. A magyar baloldali pártok a külföldi finanszírozóik kérésére minden őrült háborúpárti tervet támogatnak, megszavaznak, terjesztenek, míg a nemzeti kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Emlékezzünk vissza arra, hogy a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter az egyik első volt, aki nem csak fegyvereket, hanem katonákat is küldött volna Ukrajnában. Most vezető európai politikusok, köztük Emmanuel Macron francia elnök is azt szeretné elérni, hogy NATO-katonák menjenek Ukrajnába, ami egyet jelent a világháború kirobbanásával. Egyetlen magyar ellenzéki párt sem tiltakozik ez ellen. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pedig európai sorkatonaság bevezetését akarja, vagyis egyértelmű, hogy Weber szerint a világháborúra kell készülni. Ezt erősíti meg Boris Pistorius német védelmi miniszter kijelentése is, aki már konkrétan háborús készülődésről beszélt.

Alföldi a háborúpárti baloldal mellett kampányol

Az elmúlt időszak eseményei árnyékában még inkább látszik, hogy a nyugati háborúpárti elitnek egy célja van: minden áron kirobbantani a világháborút. Erre utal, hogy már amerikai fegyverekkel lőnek oroszországi célpontokra az ukránok, melyre válaszul Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Moszkva szövetségesei számára engedélyt ad, hogy orosz fegyverekkel NATO-célpontokat támadjanak meg. Innen már valóban csak egy lépésre került Európa a totális háborútól.

Alföldi Róbert viszont most ezeket a tényeket próbálja meg letagadni

és mosdatni a világháborúpárti baloldalt, akik érdekeit egyébként régóta szolgálja. A sikertelen rendező ráadásul úgy okoskodik videójában, hogy azzal sincs tisztában: az EP-képviselőket és polgármestereket öt, nem pedig négy évre választják, ahogyan ő állítja.