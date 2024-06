Már édesapa sportoló hírességeket kérdeztek apák napja alkalmából a szülővé válásról

Trencsényi János, az MVFC Berettyóújfalu legendája, előbb játékosként, majd edzőként írta be magát kitörölhetetlenül a futsalklub történelemkönyvébe. Az ő élete idén január 11-én változott meg végérvényesen, amikor felesége, Dorisz életet adott kislányuknak, a tündéri Tiánának.

"Játékoskoromban fiatalon sokszor poénkodtunk a családos csapattársakkal, amikor mondták, sietnek haza, hogy hova sietsz, sír a gyerek?" – elevenítette fel. – "De mióta Tiána megszületett, már abszolút átérzem a sietséget, hiszen jó értelemben teljesen felforgatta, megváltoztatta az életünket az érkezése. Négy éve vagyunk házasok, de addig, amíg versenyszerűen futsaloztam, nem vállaltunk gyereket. Nyilván trénerként is ott kellett lennem a meccseken, edzéseken, ugyanúgy megvannak az utazások, de mégis más azért" – magyarázta.

Trencsényi János

Fotó: fotó: Czinege Melinda - Hajdú-Bihari Napló

"Életmódváltás-féle kell hozzá, hogy tényleg alárendelj mindent a kicsinek, ha sír, akkor ott legyél, ha éhes, akkor etesd, ha tisztába kell tenni, akkor az az elsődleges. Megtanultunk leszokni az alvásigényünkről is, mert előtte azért elég sokat pihentünk, 8-10 órákat simán aludtunk. Dorisz, a feleségem fent volt vele éjjel-nappal az első három hónapban, én próbáltam segíteni, de most, öthónapos korában tartunk ott, hogy már én is tudom etetni, tisztába is teszem, satöbbi. A gyermek mosolya mindent felülír: ha egy vesztes meccsről jöttem haza, és még fent volt, a nevetése ugyan teljesen nem tudta kitörölni a rosszul sikerült összecsapást, de rögtön sokkal jobb lett a kedvem. Most már, ha meglát, megismer, mosolyog, meg nagyon cukin gügyög. Szerencsére sok problémánk nem volt eddig, keveset sír, ellenben nagyon sokat nevet