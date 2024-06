Az apaság szépségei és kihívásai

Dr. Pári András, a KINCS kutatási vezetője elmondta, hogy a magyarok 89 százaléka szerint a gyermekek védelmének biztosításában, 88 százaléka szerint kiegyensúlyozott életkörülményeik biztosításában, 86 százalékuk szerint lelki egészségük megőrzésében, 84 százalékuk szerint pedig az oktatásukban és tanításukban is jelentős szerepe van az édesapáknak.

Székely András arról beszélt, hogy a 18 év alatti gyermeket nevelő férfiak boldogabbak, elégedettebbek, és nagyobb arányban lelik örömüket az életben, mint azok, akiknek nincs kisorú gyermekük. A KINCS tudományos főmunkatársa jelezte azt is, hogy a gyermekes férfiak lelki egészséggel kapcsolatos mutatói is jobbak, amelyet korábban már Kopp Mária professzor asszony kutatásai is igazoltak.

Porkoláb Gyöngyi az „Apamondta.hu” podcast alapítója elmondta, hogy az apává váláshoz való felkészülésre, az apai szerepben való kiteljesedére a férfiaknak is támogatásra van szükségük.

Ezzel a céllal jött létre az „Apamondta” című podcast is, ahol bátran, önkritikusan, őszintén megnyilvánulva hallhatunk történeteket az apai szerepekről.

Ezek a történetek ihlették Lackfi János „Medveles” című színdarabját is, amely sok-sok humorral fűszerezve az apa-gyermek kapcsolatok mélységeit járja körül.

Fotó: Kopp Mária Intézet

Az „Ez elment vadászni, Ez meglőtte, Ez hazavitte…” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen Porkoláb Gyöngyi ötletadó mellett Lackfi János, József Attila-díjas költő, a „Medveles” című színdarab írója, Őze Áron, Jászai Mari-díjas színész, a színdarab rendezője, valamint Süveges Gergő, az Apakulcs alapítója vettek részt, ahol az apa-gyermek kapcsolatok jelentőségéről, valamint a Medveles című színdarab üzenetéről beszélgettek. A beszélgetést Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója moderálta.

Ahogy azt az Origo is megírta, a kormány több intézkedéssel segíti, hogy a férfiak apaként is kiteljesedhessenek. Isten éltesse az apákat! - írta, egy évvel ezelőt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében. Hornung Ágnes emlékeztetett: június harmadik hétvégéje az apák napja, amelyet évről évre egyre több családban ünnepelnek.