Szélsőbaloldali őrület: a homoszexuálisokat kivégző arab terroristák mellett tüntettek a budapesti Pride-on- videó

Megdöbbentő jelenetekkel volt tele az idei Pride is. Természetesen ott volt Biden embere, David Pressman vezetésével az amerikai nagykövetség, a megszokott magyar politikusok, Karácsony Gergelytől Donáth Annáig és a Gyurcsány-párt is. A felvonuláson most is rengeteg provokatív transzparens volt. A legabszurdabb jelenet azonban csak a szélsőbaloldal univerzumában értelmezhető: ahogy videóösszeállításunkban látható, a felvonulók egy része Free Palestine és Queers for Palestine (Queerek Palesztínáért) transzparenssel vonult. Tudni kell azt, hogy a Free Palestine jelszó eredendően Izrael elpusztítását jelenti, és a nyugat-európai antiszemita, terroristabarát tüntetések egyik fő jelszava. A Gázai övezetet uralma alatt tartó, a palesztinok körében népszerű Hamász terrorszervezet tagjai pedig kivégzik a homoszexuálisokat. Nézzék meg videónkat!

