Azt írták, szombattól az előszezoni időszaknál is gyakoribb vonatközlekedéssel, több IC-kocsival és motorvonattal, valamint javuló szolgáltatásokkal teszi kényelmesebbé a balatoni kirándulásokat a MÁV-VOLÁN-csoport. Ekkortól a keleti országrészt - Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét - is közvetlen járatokkal kapcsolják össze a Balatonnal. A tájékoztatás szerint a Volánbusz az ország számos térségéből helyközi és helyi járataival idén is megkönnyíti a Balatonnál nyaralók és kirándulók közlekedését, illetve az ország számos térségéből biztosít közvetlen eljutást a tóhoz.

Forrás: MTI/Kovács Attila

Az utasok visszajelzései alapján, pilot jelleggel a nyári menetrendi időszakra fakultatív helybiztosítási lehetőséget vezetnek be a Kék Hullám, a Tópart és a Balaton InterCityk 300 forintos helyjeggyel igénybe vehető kocsijaiban a vonatok helyjegy nélküli, azaz a Balaton-parti szakaszán, továbbá a Szombathelyig közlekedő Kék Hullám IC vonatok esetében egészen Szombathelyig.

Az utazáshoz a MÁV-VOLÁN-csoport új útvonaltervező-szolgáltatását, az EMMA-t érdemes használni.

Az emma.mav.hu oldalon bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan megtervezheti utazását akár vonattal, akár autóbusszal vagy pedig ezek kombinációjával szeretne eljutni a Balatonhoz - írták. A Volánbusz által biztosított Balaton környéki utazási lehetőségekről a Volánbusz honlapján is lehet olvasni - ismertette a MÁV-VOLÁN-csoport.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, elképesztően látványos videó érkezett az éjszakára kivilágított Sió-zsilipről emellett kiderült az igazság a balatoni cápáról, vajójában nincs mitől tartani - videó. Ma arról is beszámoltunk, hogy rajtakaptak egy férfit, aki balatoni nyaralókba tört be és milliós kárt okozott a háztulajdonosoknak. Illetve azt is megírtuk, hogy az elmúlt negyven év legnagyobb fejlesztése ment végbe a Balatonon: négy új hajó, köztük két komp és két katamarán kezdte meg szolgálatát.