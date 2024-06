Régóta erre vártak Balatonfüreden: átadták a felújított Esterházy-kastélyt

– Milyen koncepció szerint építették fel a „Nyár a Balatonon” kiállítást, amely a Balatonfüredi Esterházy-kastély Látogatóközpont elsődleges funkciója lett?

– A Balaton, és azon belül Balatonfüred fejlődését 1825 és 1914 között követi végig a kiállítás, amelynek a kerettörténete szerint az ide megérkező utazó időrendben végig járja a fürdőtelep nevezetes helyszíneit. A kiállított műtárgyak és az installációk segítségével bemutatásra kerültek a Füredre történő utazás lehetőségei, a szálláskínálat, Écsy László egykori fürdőigazgatói irodájában megismerhetőek a különféle kúrák, kezelési típusok, a látogatók bemehetnek a hidegfürdőbe és a gyógyászati terekbe, feltérképezhetik a korabeli időtöltési módokat, a balatoni hajózást. Mivel a fürdőidényben az ország társasági életének az egyik legfontosabb központja Füred volt a bemutatott időszakban, a napi kikapcsolódási lehetőségeket is sokrétűen mutatja be a tárlat, végig mehetünk a füredi sétányokon, beülhetünk a kőszínház előadására, vacsorázhatunk a kertvendéglőben. Végül a látogatók Füred máig legismertebb rendezvényének, az Anna-bálnak a történetét is megismerhetik. A kiállítás terei olyan élményt nyújtanak, mintha a látogató is visszacsöppenne az elmúlt korokba, elsősorban a reformkorba.

– Jókai szavai szerint Füreden az elegancia és a fesztelenség találkozott. A korabeli színházi és társadalmi élet ismert alakjai közül kiket idéz meg a tárlat?

– Jókai Mór mellett találkozhatunk a kor ünnepelt színésznőivel: Laborfalvi Rózával, Blaha Lujzával, Déryné Széppataki Rózával, Jászai Marival, de mellettük megelevenednek a kor fürdőlátogatói is, arisztokraták, birtokos nemesek, polgárok, hivatalnokok, művészek. Emellett bemutatjuk a fürdő mindennapi működéséért, működtetéséért felelős személyzet minden tagja is, a fürdőtelepet vezető fürdőigazgatók sokrétű szerepe pedig kiemelt téma a kiállításban.