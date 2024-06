Bayer Zsolt: Képeslapok a mai Európából

„2017-ban többek között a »jóléti államot« propagáló Svédország javaslatára fogadtak el az EU-ban egy olyan határozatot, hogy azok az 1938 után született EU-s állampolgárok, akik nyugdíjas évükben visszavándorolnak saját hazájukba – mint ahogyan jómagam is tettem – nem kaphatják meg az alapnyugdíjukat. Ez körülbelül 60-65 százaléka a nyugdíjnak. Ezt sajnos már én is »élvezem«. Sok nyugdíjas magyar hazaköltözne, de emiatt nem teszi meg ezt a lépést…”

A Nyugat börtönbe zárta fiait

Gyönyörű antik, görög mítosz, ahogy Agénor föníciai király lányába beleszerelmesedő Zeusz bika képében elrabolja Európát (Euró­pét). S majd Krétán magáévá teszi. Európa ma is elrablás alatt.

Most, a szemünk láttára rabolja el a mi gyönyörű Európánkat az identitásnélküliség és az időtlenség, a pillanatba zártság hétfejű sárkánya. Akinek se vallási, se nemzeti, se nemi identitása nincs, az nincs. Az nem létező. Az csak zombi. S akinek se vallási, se nemzeti, se nemi identitása sincs (fontos tudni, ahol hetvenkétféle nemi identitás lehetséges, ott már nincsen normális nemi identitás!), annak nincs, mert nem is lehet semmiféle hagyománya, semmilyen gyökere, annak nincsen múltja, s akinek nincsen múltja, annak nincs, mert nem is lehet jövője.

Az be van zárva a pillanat börtönébe. A mai Nyugat ebbe a börtönbe zárta fiait, és elhitette velük, hogy ez a szabadság. Semmi kétség: harminc másodperces TikTok-vi­deók bámulásával is el lehet tölteni a csevegő időt, de kérdem én: minek?

Ilyen lett a mi gyönyörű Európánk. S most ez az Európa, pontosabban annak idióta vezetői úgy döntöttek, ideje van egy háborúnak. Persze-persze, tudjuk, ezt az egészet csak a „zorbán” találta ki, de azért nézzünk néhány tényt: ezek az idióta európai vezetők ma már mindent, rakétákat, tankokat, repülőket küldenek számolatlanul Ukrajnába (az sem számít, hogy mindeközben megszüntetik a saját védelmi képességüket), számolatlanul küldik oda a pénzt is, kötelezve mindenkit, hogy szálljon be a nagy hitelfelvételbe, ha szükséges (szükséges), aztán ma már NATO-csapatok Ukrajnába küldése van napirenden, meg az általános európai sorkötelezettség, ami kiterjed a nőkre is. S persze atomfegyverek hurcolászása innen oda, onnan ide, a lengyelek közlik, ők is nagyon szeretnének egy kis atomot a saját területükre, mire Putyin nekilát telepakolni Belaruszt orosz atomfegyverekkel – mint a hülye gyerekek a grundon. Csak sajnos ebbe mindannyian belepusztulhatunk.

De addig is, ameddig kiderül, részünk lesz-e a klasszikus színházi dramaturgiában, tudják, ha kitesszük a pisztolyt a színpadra, annak előbb-utóbb el is kell sülnie, szóval amíg ez kiderül, addig gondoljuk végig: ami nem sikerült Napóleonnak és Hitlernek, az majd most sikerülni fog ezeknek? Ezek fogják legyőzni Oroszországot? Kikkel? A genderhadsereggel, szivárványos zászlók alatt masírozva?