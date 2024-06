Béke, Orbán Viktor és a Fidesz

"Amikor az ember mozgásban van, mindig meg szokta fontolni ennek a mozgásnak a célját. Ahhoz hogy valaki ezer versztet menjen, föltétlenül azt kell hinnie, hogy ott, ezen az ezer verszten túl, valami szép dolog vár rá. Az ígéret földjét kell az embernek maga elé képzelnie, hogy legyen ereje a kitartó mozgásra. Az ígéret földje a franciák szemében az Oroszországba való betöréskor Moszkva, a visszavonulásukkor a hazájuk földje volt.

De a haza földje nagyon is messze volt, és az ember, aki ezerversztes út előtt áll, a végcélról teljesen megfeledkezve, föltétlenül azt mondja magának, hogy ma megyek negyven versztet, s ott kipihenek és meghálok, s az első napi út alatt ez a hely az, mely eltakarja szem elől a végcélt, s egyesíti magában az utas minden vágyát és reménységét. Azok a törekvések, melyek az egyes emberben kifejezésre jutnak, a tömegben mindig csak fokozódnak."

Hát persze. Háború és béke.

Nyugati, éppen francia csapatok próbálkoznak Oroszországban. Sok halott, és tudjuk, mi lett a vége.

Ahogy a 2022-es országgyűlési választások idején, kitől is lenne érdemesebb idézni, mint Tolsztojtól.

A helyzet jobb is, rosszabb is lett azóta. Jobb, hiszen 2022-ben a Fidesz negyedszer is kétharmaddal nyert, ráadásul olyan fölénnyel verte agyon a baloldalt, mint még sohasem. Vagyis, példátlanul erős és támogatott kormánya van Orbán Viktornak és egész Magyarországnak.

És bizonyos értelemben rosszabb is lett, mert 2022-ben még csak a Soros-világhoz törleszkedő baloldal túlteljesítési ötlete volt, hogy katonákat kell küldeni az ukrán frontra.

Ma már ez Brüsszel elvárása, követelése.

Hogy az európai uniós országok vezessék be a kötelező sorozást, a hadkötelezettséget.

És nyilván annyiban is romlott a helyzet, hogy 2022-ben a baloldal előretolt kirakatembere veszélyes, de alapvetően mégis csak egy futóbolond volt. Aki 2018 után a zavartan makogó és később egész Budapestet tönkretevő, saját magát "politikai nagyvadnak" nevező, éppen a bukás előtti pillanatokban fuldokló főpolgármestert követett. Most pedig egy minden morális, emberi határt átlépő lény.