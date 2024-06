Több százezren álltak ki a háború ellen a Békemeneten

Egy órakor indult útjára a tizedik békemenet a Margitszigetre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. A tömeg már tizenegy órától gyülekezett, nagyon sokan jöttek, még az utolsó percekben is, az ország minden tájáról.

Óriási tömeg gyűlt össze a tizedik alkalommal megrendezett Békemeneten

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Többen érkeztek külföldről is, német és svéd, illetve lett, litván és észt zászlók is feltűnnek a tömegben, szolidaritásukat kifejezve.

Kocsis Máté meghatónak és inspirálónak nevezte a több százezres tömeget.

Magyarországon bebizonyítjuk, hogy tudunk nyerni békepárti és szuverenista politikával a választásokon!

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Vitályos Eszter kormányszóvivő a margitszigeti nagyréten személyesen tette le voksát a béke mellett.

Kiállok a béke és a biztonság mellett, rengetegen jöttek ma el, énekelve vonultunk végig a rakparton

Rétvári Bence a Hír TV stábjának úgy nyilatkozott,

mikor a békemenet létrejött, még nem is tudtuk, milyen nagy szó ez és micsoda jelentősége lesz mostanra hazánkban

Szánthó Miklós a tömegben úgy fogalmazott a Hír TV riporterének, ez a tömeg olyan, mint egy menetelő népszavazás.

Gál Kinga a Hír TV-nek azt nyilatkozta, soha nem volt ennyire szükség a békemenetre, mint most, amikor háborús pszichózisban szenved Európa.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet, ha itt nem állítjuk meg a folyamatot, Európa háborús félként sodródhat bele a konfliktusba,

békepárti fordulatra van szükség!

Fotó: fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A molinó mögött, a tömeg elején Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője, Bencsik András, a Demokrata című hetilap főszerkesztője, Bayer Zsolt publicista, Fricz Tamás politológus, Csizmadia László, a CÖF alapítója, Stefka István újságíró, Széles Gábor vállalkozó, Fásy Ádám előadóművész, Pataky Attila, az Edda frontembere volt látható.

Óriási tömeg gyűlt össze a Békementen

Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

A résztvevők közül többen „Hajrá Magyarország!”, „Fidesz”, „Szavazz! Június 9.”, „No war, No gender, No migration” feliratú, illetve helységnevekkel feliratozott zászlókat tartottak a magasba, és megjelent egy European Union Civil Cooperation Council feliratú zászló is.

Menet közben a Himnuszt és a Kossuth nótát is énekelték, a tömeg a „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”, a „Hajrá Fidesz!” valamint az „árad a Duna, apad a Tisza” jelszavakat is többször skandálta.

A nemzeti színű mellett, székely, német és svéd zászlók is feltűntek a menetben.