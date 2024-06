Békemenet: itt az utolsó pillanat, hogy megállítsuk a brüsszeli háborús őrületet

Hangsúlyozta,

a világ legnagyobb békepárti megmozdulására készülnek, a békemenet célja, hogy megmutassuk Európának: meg kell állítani a háborús őrületet.

Arra a kérdésre, miszerint milyen objektív megfontolások alapján dönthet a választó a szavazáson, a CÖF alapítója azt mondta, olyan magyar képviselőkre van szükség az Európai Unióban, akik minimum békepártiak, és képviselik a magyar embereket, valamint rendszeresen megkérdezik, mit szeretnének azok, akik őket megválasztották. – Láttuk, hogy mi történt 2002 és 2010 között Magyarországon. A Gyurcsány- és Bajnai-kormány nemcsak eladta az állami vagyont, hanem kiárusította az erkölcseinket is. Most is itt vannak, és tovább nyomorgatják a magyar népet - attól függetlenül, hogy nem ők vannak hatalmon. Azon dolgoznak a képviselőik az unióban, hogy Magyarország ne kapja meg azt a pénzt, ami egyébként járna – emlékeztetett.

Az interjúban kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond.

– Nagyon örülünk, hogy a miniszterelnök úr is jön, és beszél a békemenet résztvevői előtt. Úgy érezzük, hogy 14 éve végre van egy miniszterelnökünk, akit az eszmei mondanivalójáért tisztelhetünk.

A békemenet most csak a békéről szól, és meg szeretnénk üzenni Európának, hogy van lehetőség a béke mellett kiállni. Lássák, mennyi ember jön el, micsoda tömeg lesz, akik mind békét szeretnének.

Legyen Magyarország a lámpás. Kérjük a magyarokat és Európa más országainak polgárait is, hogy jöjjenek el.

Külföldről üljenek repülőre vagy autóba, Magyarországról pedig jöjjenek vonattal, busszal, hévvel vagy villamossal, és töltsük meg az utcákat, tereket, legyünk elegen ahhoz, hogy megmutassuk ezt a fajta összetartozást, az erőt, ami ennyi éve létezik – hangsúlyozta.

A békéért, a háború ellen vonul a békemenet június 1-jén

Bencsik András, a Demokrata folyóirat főszerkesztője úgy vélekedett, hogy a mostani békemenetet egy igazán sorsdöntő pillanatban rendezik meg, hiszen ma háború és béke között kell választani.

Bayer Zsolt szerkesztő-publicista azt mondta, hogy 20-30 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy az a Nyugat, amelyre a vasfüggöny mögül évtizedekig vágyakoztunk, úgy fog kinézni, ahogy ma kinéz: káosz, anarchia és bizonytalanság jellemzi. Ez a Nyugat a háború eszkalációjában utazik, miközben Magyarország a béke szigete. Aki szeretné, hogy az is maradjon, ott a helye a Békemeneten – mondta Bayer Zsolt.