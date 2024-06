Békemenet: óriási tömeg előtt beszél Orbán Viktor - élőben a kormányfő beszéde az Origón

No migration, no gender, no war, hogy ott Brüsszelben is értsék - mondta Orbán Viktor.

A Vatikán is a béke pártján áll, de az önmagában nem lesz elég a háborúpárti szerelvény megállításra, ezért kell a békepárti erők erőssége. Minden Fidesz-KDNP-re leadott szavazat kettőt ér, mert megerősíti a háborúból kimaradó Magyarországot, és életet ment.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt – tette hozzá. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme – ismertette a kormányfő. Ha a baloldal győz, akkor csak idő kérdésre és a háború utolér minket.

A háborúpártiak elvesztették a józan eszüket, és készen állnak összeütközni az egész kelettel, és azt hiszik, győzhetnek.

A háborúpártiakat nem meggyőzni, hanem legyőzni kell - mondta.