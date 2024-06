Indul a Békemenet - kövesse élőben az Origón!

A június 9-i választás tétje nem más, mint a háború vagy béke – élet vagy halál – mondta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, aki az Origónak adott interjújában közölte,

a békemenetre párthovatartozás nélkül várnak mindenkit, és nemcsak Magyarországról, hanem Európa más országaiból is érkeznek résztvevők, akik mind a békéért vonulnak majd.

A CÖF alapítója kiemelte, abban a helyzetben vonul majd a békemenet, amikor Párizs, London és talán Berlin is atomháborút vizionál, feledve Hirosimát és Nagaszakit.

Az Eddig, és ne tovább! mottó alatt megszervezett rendezvényről Csizmadia László azt mondta, a nép minden országban háborúellenes. – A közvélemény-kutatások alapján kiderül, hogy Európa országainak lakossága többségben tűzszünetet szeretne. Az Európai Unió vezetői ezzel azonban nem törődnek – és azon kormányok többsége sem, amelyek jelenleg hatalmon vannak Európa országaiban. Ők zömmel háborúpártiak, és meg sem merik kérdezni saját népüket, hogy mi a véleményük a háborúról és békéről – de nyugodtan mondhatjuk, hogy az életről és halálról – fogalmazott.

Hangsúlyozta,

a világ legnagyobb békepárti megmozdulására készülnek, a békemenet célja, hogy megmutassuk Európának: meg kell állítani a háborús őrületet.

Arra a kérdésre, miszerint milyen objektív megfontolások alapján dönthet a választó a szavazáson, a CÖF alapítója azt mondta, olyan magyar képviselőkre van szükség az Európai Unióban, akik minimum békepártiak, és képviselik a magyar embereket, valamint rendszeresen megkérdezik, mit szeretnének azok, akik őket megválasztották. – Láttuk, hogy mi történt 2002 és 2010 között Magyarországon. A Gyurcsány- és Bajnai-kormány nemcsak eladta az állami vagyont, hanem kiárusította az erkölcseinket is. Most is itt vannak, és tovább nyomorgatják a magyar népet - attól függetlenül, hogy nem ők vannak hatalmon. Azon dolgoznak a képviselőik az Unióban, hogy Magyarország ne kapja meg azt a pénzt, ami egyébként járna – emlékeztetett.