Belépett a Magyar Honvédséghez a Fradi válogatott sztárfocistája

Örülök, hogy ezt megemlítette, hiszen egyre több csúcskategóriás, high-tech haditechnikai eszköz érkezett már a Magyar Honvédséghez. Az „Embert a vasra!” kampány keretében például a PZH 2000 harckocsira kerestek fiatalokat.

Így van. És azt gondolom, hogy a fiataloknak, fiúknak és lányoknak egyaránt kiváló lehetőségek kínálkoznak a Magyar Honvédség keretein belül. A területvédelmi tartalékos szolgálatot vállalók – az új ajánlati csomagnak köszönhetően – anyagi megbecsülésre is számíthatnak.

A honvédelmi miniszter és Keller József.

Fotó: HM

A tartalékos katonák előtt a külszolgálati lehetőség is nyitott, pályázni tudnak missziós szolgálatra is. Ez miért jó lehetőség?

Ez eddig is egy nyitott lehetőség volt, és a tartalékos ott segít, ahol tud. Tartalékosként szükség esetén hív be a Magyar Honvédség, például árvíz elleni védekezés, határvédelmi feladatok támogatására, továbbá gyakorlatokra, de akár missziós szolgálatra is lehet jelentkezni. A túlélésről, a csapatmozgásokról, egyéb katonai dolgokról is szerezhetnek ismereteket a jelentkezők, akár még egy egész életen át tartó hivatás kezdete is lehet ez, amelyet a mostani jelentkezésükkel alapoznak meg.

Tehát van, aki akár tartalékosként szolgál, majd úgy dönt, végül ezt választja hivatásául.

Igen, tartalékosként is bármikor dönthet úgy, hogy hivatásként választja a katonai pályát. Amennyiben megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, a Honvédség toborzói segítenek abban, hogy a végzettségnek, képzettségnek megfelelő beosztásba kerüljön az illető személy.

Mi a különbség az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat között?