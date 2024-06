Magyar Péter leleplezte magát és külföldi megbízóit: így uszít a háború mellett a dollárbaloldal - videó

Mint ismert, Magyar Péter kész mindent megtenni azért, hogy csatlakozhasson a háborúpárti Európai Néppárthoz. Fontos brüsszeli pozíciók elnyerése érdekében Ukrajna támogatását és a háborús brüsszeli politika folytatását is kész lenne megszavazni. Korábban Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is arról beszélt, hogy Magyar Péter baloldali és háborúpárti. Erre az is bizonyítékul szolgál, hogy a Tisza Párt EP-listájának első felében az egyik legnagyobb háborús „héja”, Soros György hálózatához kötődő személyek kaptak helyet.