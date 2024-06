Félretájékoztatta és étlen-szomjan várakoztatta utasait a Ryanair Ferihegyen

Az utóbbi időszakban több járatkésés is volt a Liszt Ferenc Repülőtéren, most pedig a Ryanair Rómába tartó gépe késett több mint 4 órát. A gépnek július 27.én, szerdán kellett volna felszállnia 16 óra 50 perckor, de ez nem történt meg. Minderről a Ripostnak számolt be egy olvasó, aki ott ült a gépen, csütörtökön mégis Budapesten volt.

Nyíri András Domonkos másodmagával utazott volna a magyar fővárosból Rómába, és ehhez éppen a Ryanair június 26-i, 16 óra 50 perckor induló járatát nézte ki. Az ajánlott érkezési időnél is korábban, már 15 órakor kint volt a repülőtéren.

Valamikor 15 óra 20 perc körül a Ryanair mobilalkalmazáson keresztül jelezték, hogy késni fog a járatunk és a 16 óra 50 percre tervezett indulás helyett majd csak 18 óra 15 perckor fogunk kigurulni a kifutóra. Közben viszont a reptéri információs táblák már ekkor 20 óra 35 perces felszállási időről tájékoztattak, vagyis nem igazán volt egyetértés a légitársaság és a reptér között abban, hogy mikor is indulhatunk el

- mondta a férfi a lapnak. Ekkor a saját költségén vett egy kávét, és mivel nem tudott mást csinálni, sétálgatott a reptéren.

Képünk illusztráció

Fotó: LightRocket via Getty Images/Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images/Nicolò Campo

Később a légitársaság mobilalkalmazása újabb csúszásról és már 19 óra 25 perces felszállásról adott tájékoztatást, miközben az is folyamatosan változott, hogy melyik kapun tudjuk majd megkezdeni a beszállást. Azt gondoltuk, hogy biztos jó oka van a jelentős késésnek: talán egy vihar vagy ilyesmi

- emlékezett vissza ezekre a percekre. Ekkor az utasok még reménykedve várakoztak.

Végül már 18 óra is elmúlt, amikor kiderült, hogy melyik kapunál, de legalább megkezdődhetett a beszállítás a járatra, amelynek ekkor már több mint egy órája el kellett volna indulnia.

A fedélzeten a pilóta közölte, hogy csak újabb 1 óra és 20 perc elteltével tudnak majd felszállni.

Ezen a ponton még senki sem háborgott, pedig messze volt már a tervezett 16 óra 50 perces indulás.

Már órák óta a gépen voltunk, becsukott ajtóknál, de még mindig nem kezdtünk el gurulni. Ehelyett nagyjából 20 óra magasságában ismét a pilóta szólalt meg, hogy közölje: nem fognak tudni felszállni, mert a fogadó reptér, a római Ciampino bezár, mire odaérnénk.

Ez azért is különös, mert a római reptér honlapja alapján hajnali 4 és éjfél között nyitva vannak. Az utasok e-mailt is kaptak, amiben a jogorvoslati lehetőségeikről tájékoztatta őket a Ryanair. A férfi ezzel a e-maillel odament a stewardesshez, aki azt mondta neki, hogy még nem késnek két órája. Ezt este 8 órakor mondta, a gépnek pedig 16 óra 50-kor kellett volna felszállnia. Ekkor már többen is felháborodtak, főleg azok, akik gyerekekkel utaztak.

Valamikor 21 óra körül végre kinyitották a gép ajtóit és leszállhattunk. Mi ezt az elsők között tettük meg és azonnal a Ryanair reptéri irodájához siettünk, ahol hárman voltak előttünk, tehát megint várakozás következett.

Mikor végre sorra kerültek, a férfinak felajánlottak egy 28-i indulást, de mire ezt átgondolhatta volna, már nem is élt az ajánlat, mert az a járat be is telt. Ajánlottak nekik egy Nápolyba érkező járatot, ami 200 kilométerre van Rómától, ahová menni akartak. Végül elfogadták a június 30-án induló járatra a jegyet, 5-i visszaúttal.

Azt is kérdeztem, hogy a reptérről hazautat megtérítik-e, de finoman szólva sem voltak segítőkészek, mi pedig úgy láttuk, jobb, ha magunk oldjuk meg, hogy mihamarabb otthon lehessünk végre.

Ahogy korábban megírtuk, Budapest Főváros Kormányhivatala hivatalból hatósági ellenőrzést indított a Ryanair, a Wizzair, a SunExpress és a Eurowings légitársaságokkal szemben az utóbbi napokban tapasztalt jelentős járatkésesek kapcsán.