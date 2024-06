Vadonatúj relikviákat is be lehet szerezi a Budapesti Wagner-napokon

A Müpa közölte, hogy

a kollekció idén újdonságokkal, köztük egy limitált példányszámú, Fischer Ádám által aláírt, exkluzív kitűzőszettel bővült.



Ismertették, hogy az idei évaduk sokak által legjobban várt minifesztiválján minden évben kiemelt szerep jut a közönségkedvenc „wagneres” ajándéktárgyaknak, a kollekció pedig az idei eseménysorozatra vadonatúj relikviákkal bővült. Közölték, hogy a tervezőknek fontos volt, hogy hasznos, de a wagneri világot is érzékletesen megidéző tárgyakkal kedveskedjenek a rajongóknak, így azokon a Ring-tetralógia előadásainak vizuális „vezérmotívumai” jelennek meg A Rajna kincse óriásától Az istenek alkonyának elemésztő tüzéig.

Fotó: Müpa

A kínálatban a négy ikonikus figura grafikájával készült trendi zokni, a környezettudatos Ring-kulacs, valamint a varázserejű kardot, a tisztító tüzet, a lófejet és a germán legendák mitikus lényét szintén felvonultató vászontáska mellett idén A nibelung gyűrűje jellegzetes motívumait ábrázoló kitűzők kaptak helyet.

Utóbbiakból a szépszámú feketeöves rajongó és a gyűjtők örömére a külön-külön megvásárolható változatok mellett elkészült a limitált példányszámban elérhető, exkluzív, sorszámozott, a Budapesti Wagner-napok művészeti vezetője, Fischer Ádám által aláírt szett is.

Az új ajándéktárgyak mellett természetesen visszatér a New York Times kritikusának méltató soraival („No Tickets for Bayreuth? Budapest Has a Wagner Festival, Too”) díszített, bestseller női és férfipóló, újra segíthetnek a forró nyári napokon az elegáns Wagner-legyezők, és a közkedvelt, már-már ikonikus Wagner-hátizsákot is megtalálják az érdeklődők a Müpában.