Büntetőeljárás indult a szerdán megfulladt 5 éves kisfiú ügyében

A rendőrség közigazgatási és büntetőeljárást is indított a szerdai hajdúszováti tragédia pontos körülményeinek tisztázása érdekében.

Az eddigi információk szerint a kisfiú és hétéves bátyja a csatorna mellett játszottak ma délelőtt, amikor a gyerek beleesett a vízbe.

A testvére próbálta kihúzni, de nem tudta, ezért hazaszaladt és szólt a szüleiknek, akik rögtön értesítették a rendőrséget.

A segélyhívást követően a hatóságok és a szülők is a baleset helyszínére siettek, de a kisfiú életét már nem lehetett megmenteni.

A helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a haláleset pontos körülményeit - írja a rendőrség honlapja.

A tűzoltók emelték ki a vízbe fulladt fiút a csatornából

"A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók is vonultak a helyszínre, akik kiemelték és átadták a mentőszolgálatnak a gyereket" – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál kérdésére Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.

A tragédia helyszíne

Fotó: police.hu

Idén húsvétvasárnap fulladt bele egy kisfiú egy patakba a szlovákiai Tótkisújfalun. A gyerek kora este még a barátaival játszott a tótkelecsényi otthona előtt, de később nyoma veszett. A mentők kihúzták a gyereket a patakból, majd megkezdték az újraélesztést, de a kisfiú életét már nem tudták megmenteni. Márciusban egy kecskeméti családi házban történt tragédia, amikor is a hároméves kisfiú, Andor valahogy kiszökött a házból, a hátsó kertbe tipegett, majd belecsúszott a kerti tóba. A mentősök hosszú ideig próbáltak életet lehelni a kisfiúba, de nem sikerült megmenteni, Andor még a helyszínen meghalt.

Azt is megírtuk, hogy tragédia törtét áprilisban az oroszlányi Malom-tónál. Egy férfi rejtélyes körülmények között a vízbe került, a szemtanúk pedig már csak az élettelen testét vették észre. Többen is értetlenül állnak a tragédia előtt, ugyanis a tó vize igencsak sekély: Alig egy méter mély, jó, ha derékig ér az egész. Nem tudom, hogyan lehet oda belefulladni, de tény, hogy nem ez az első ilyen eset – mondta egy környékbeli, hozzátéve: a tó medre rendkívül iszapos, akár kétméternyi is lehet az iszapréteg. Lehet, hogy az okozta a tragédiát. A rendőrség a Borsot arról tájékoztatta, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárásban vizsgálják a haláleset körülményeit.