Gyerekei előtt fenyegetett egy buszsofőrt egy kecskeméti férfi

A férfi tavaly novemberben akart felszállni a két gyerekével az egyik kecskeméti helyi buszjáratra. A busz vezetője éppen ekkor akart elindulni, ezért becsukta az ajtót. Még az indulás előtt azonban észrevette a férfit és a gyerekeket, ezért kinyitotta az ajtót.

Amikor a férfi felszállt, hangosan szidni kezdte a sofőrt és azzal is megfenyegette, hogy megveri.

A sofőr tartott attól, hogy a férfi tényleg megveri, ezért rendőrt hívott, az utasokat pedig egy mentesítő járat vitte tovább.

Képünk illusztráció

Fotó: Police.hu

Az ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja, és azt javasolják, hogy a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre - Ügyészség.hu.

Egy férfi tavaly, május 26-án, reggel egy távolsági buszon utazott. Egy debreceni megállónál akart leszállni, amit azonban későn jelzett. Ennek ellenére a buszvezető megállt, de megkérte a férfit, hogy legközelebb időben jelezzen, ha le szeretne szállni. A férfi ezen felháborodott, szidni kezdte a sofőrt, és arcon köpte. Ezek után levette a buszon található műanyag szemetes tetejét, amit a sofőrhöz vágott. A fedél a sofőr arcát és orrát találta el.

Korábban megírtuk, hogy a kutyájával szállt fel a budapesti buszra egy férfi, leült, majd kedvence felugrott a szemközti ülésre. Amikor a buszsofőr ezt meglátta, rászólt a férfira, mire az szidni kezdte őt, ezért a sofőr rendőrt hívott. Ekkor a kutya tulajdonosa felpattant a helyéről, elindult lefelé a buszról, majd visszafordult, és egy energiaitalos dobozzal nagy erővel megdobta a buszvezetőt.

Feltehetően kábítószereztek azok a fiatalok, akik megtámadtak egy buszsofőrt tavaly nyáron Pécsett. A helyiek azt mondták, a fiatal férfiak bandákba verődve kéregetnek a pályaudvaron és nagyon agresszívak. Elképzelhető, hogy az áldozattól is pénzt kértek, de nem kaptak, ezért támadták meg a szabadnapos sofőrt. Ütötték-verték, még bele is rúgtak. Annyira megverték, hogy még az órája és a mobilja is a földre esett, ezeket is elvették tőle. A sofőrnek eltört a bordája és súlyos zúzódásai is lettek.