Csak akkor megyünk fogorvoshoz, ha muszáj

„A testünk egy összetett rendszer, már a szájban elkezdődik az emésztés, ha ott - hétköznapi nyelven szólva - nincsenek rendben a dolgok, az kihatással van a gyomrunkra, a bélrendszerünkre, ezáltal az egész immunrendszerünkre is” – hangsúlyozza Ferenczi Eszter, dentálhigiénikus. „Ezzel sokan nincsenek tisztában, de minél inkább elhanyagolja valaki a szájüreg egészségének védelmét, annál fájdalmasabb és - tegyük hozzá - költségesebb beavatkozás vár rá.”



Lesújtó eredmények a magyarok fogápolási szokásairól



„Korábbi kutatások már fényt derítettek például arra, hogy a magyarok harmada csak fél évente, van, aki csak évente cseréli ki a fogkeféjét és a nagy többség csak akkor megy fogorvoshoz, ha már nagy a baj, kevesen járnak fogkőleszedésre és az egyik leggyakoribb fogászati problémával, a fogínyvérzéssel sem foglalkoznak” – emelte ki a Dental Rituals alapítója és tulajdonosa.



A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a köztudatban elterjedt fogmosási, szájápolási metódus sem minden esetben megfelelő. Egy-egy probléma kialakulását pedig az életmód és a genetika mellett a szájápolási szokásaink is befolyásolják.



„Azt tapasztalom, hogy a legtöbb ember jó esetben este és reggel gyorsan letudja a fogmosást, azt gondolják, ha egyszer-egyszer kimarad, az sem probléma. A szájápolás kínos téma, nem szeretnek róla beszélni, nincs is megfelelő tájékoztatás, nem tanulják meg, hogyan kell jól fogat mosni, és az emberek nem tudják, mivel jár, ha hanyagolják a fogápolást.”



A legfontosabb a prevenció



Ferenczi Eszter szerint már kisiskolás korban, intézményi szinten, célzott oktatással kellene a szájápolással foglalkozni. „Köztudott, hogy a gyerekek nem nagyon szeretnek fogat mosni, segíteni kell őket abban, hogy beépüljön a mindennapjaikba a fogaikkal való rendszeres foglalkozás.”



Vannak azonban olyan élethelyzetek – kórházi tartózkodás, mozgáskorlátozottság -, amikor a legjobb szándék ellenére sincs mód a megfelelő szájápolási rutin elvégzésre.



„Eddig nem volt elérhető Magyarországon, olyan prevenciós készítmény, amellyel lehetőség nyílik a minőségi fogápolásra, a szájüregi problémák megelőzésére akár nem várt körülmények között is, valamint egyes beavatkozások után az utógondozás biztosítására, a gyógyulási folyamat támogatására, vagy az elért állapot megőrzésére.”



A Cápák is ráharaptak



A teljeskörű megelőzés szinte lehetetlen, időnként szükséges egy-egy beavatkozás. A dentálhigiénikus, fogtechnikus szakember által megálmodott, első Magyarországon gyártott és fejlesztett fogászati termékcsalád egyszerű módon végzi el a prevenciót, megoldást nyújt a szájhigiéniai - és ínyproblémákra, javítja a szájflórát, csökkenti a fogkő kialakulását.



„Ha a gyógyulási időszakra az ember szervezete nincs megfelelően felkészítve, sokkal lassabb lesz, vagy egyáltalán nem lesz sikeres az elvárt gyógyulás, mi erre a problémára is megoldást tudunk nyújtani.” A fogászati szakma mellett az RTL üzleti show-műsorának befektetői is úgy ítélték meg, hogy a készítmények óriási előrelépést jelenthetnek abban, hogy megváltozzanak a szájápolási szokások és javuljon a magyarok fogainak állapota.

A termékeket aranyéremmel ismerték el az Art Hungary által szervezett STANC, Kreatív magyar gasztrocsomagolások pályázat egészség és fitness kategóriájában.



„Igyekeztünk egy letisztult stílust képviselni, szerettük volna azt hangsúlyozni, hogy teljes egészében magyar termékről van szó, itthon történik a gyártás, a fejlesztés. A csomagolással is arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy mi magyarok értéket teremtünk. A siker titka a szenvedély, a tehetséges és kreatív művészek munkája, profi szakmai háttér biztosítása mellett” – tette hozzá Ferenczi Eszter.