Elrendelték az árvízvédelmi készültséget a Dunán

A Duna vízgyűjtőjére az elmúlt 24 órában a vártnál nagyobb mennyiségű eső esett, emiatt magasabb tetőzésekkel érkezik az árhullám a folyón.

A védekezési munkák támogatására kedden reggel 65 szakember indult útnak a tiszai vízügyi igazgatóságoktól a szigetközi Duna-szakaszhoz - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amiről az MTI számolt be. A friss kalkulációk alapján csütörtök késő estére számítanak a III. fokot meghaladó tetőzésre Nagybajcsnál, Budapesten pedig szombaton tetőzhet a Duna az alsó rakpart szintjét meghaladó vízállással, ez a rakpartok lezárását is jelenti majd.

A Duna felső vízgyűjtőjén az elmúlt 24 órában átlagban 10-20 milliméter eső hullott, ebből az Inn területén a vártat meghaladóan helyenként akár 100 millimétert is mértek

- tudatták.

Mi várható?

A jelenlegi előrejelzések szerint keleti irányba mozdul el a csapadék, így a következő napokban már számottevő mennyiséggel nem kalkulálnak az alpesi vízgyűjtőkön. Hétvégén azonban újra csapadékosabbra fordulhat az időjárás. A hét további felében a Murán Letenyénél a II. fok körüli, a Rábán Szentgotthárdnál az I. fokot megközelítő, Körmendnél II. fok körüli, Győrött, Esztergomnál, Bajánál és Mohácsnál pedig az I. fokú szintet meghaladó vízállás várható; a Tarnán a III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet megközelítő vízállásra számítanak a szakemberek.

Fotó: Štefan Puškáš

Az évszaknak és a sok esőnek köszönhető dús növényzet lassítja a víz levonulását az ártereken, ami növeli az előrejelzés bizonytalanságát

- figyelmeztettek. Folyamatosan követik az adatokat, elemzik a német, osztrák és szlovák modelleket, a megerősített vízügyes őrszolgálat pedig folyamatosan figyeli a folyót.

Varga Viktornak a téli árvíz után újabb áradással kell szembenéznie. Jelentős vízszintemelkedést regisztráltak az elmúlt 24 órában a Duna szlovákiai szakaszán is. A szlovákiai környezetvédelmi miniszter válságstábot hívott össze a Duna emelkedő vízszintje miatt, emellett ellenőrzőnapot jelentett be a bősi vízerőműnél. A miniszter elmondta, hogy minden szükséges lépést megtesznek, annak érdekében hogy minimalizálják károkat és sikerült üzembe helyezniük a bősi vízerőmű mind a nyolc turbináját, és ezzel sikerült növelni a víz átfolyását. További három turbina működik a dunacsúni vízerőműnél is.