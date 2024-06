Gelencsér Attila: Az Egymillió Találkozás Napján megmutathatjuk az erőnket - videó

Két része van az országgyűlési választókerületemnek Kaposvár és a környező falvak – mondta Gelencsér Attila az Origónak. A Fidesz politikusa közölte, nyolc órakor már Kaposszerdahelyen kopogtattam, már mindenki várja a holnapi napot, mindenki elmegy szavazni. Csak abban kellett tájékoztatni a helyieket, hogy hány szavazólapot kapnak majd, mert ahol nemzetiségi választás lesz ott több szavazólap is lesz. Sorsdöntő nap lett a vasárnapi EP-választás napja, mert meg tudjuk állítani a háborús pszichózist – tette hozzá.

Gelencsér elmondta, hogy szombaton lakótelepen is járt Kaposváron. Nem nagyon van különbség, és várták már ott is az érkezésemet. Mindezek mellett délelőtt call centerben is voltam – tette hozzá. A várható részvétel és a várható Fidesz eredmény kapcsán is 50 százalék feletti a várakozásom a körzetben. Ehhez 17-18 ezer embert kell elérnünk. A válaszadók is pozitív voltak, békét, nyugalmat és biztonságot szeretnének – mondta Gelencsér. A cél, hogy az Egymillió Találkozás Napján megmutassuk az erőnket, és elmondjuk mi a tétje a vasárnapi voksolásnak, valamint egyfajta erődemonstrációt tartsunk.