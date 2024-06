Szombat reggel és kora délelőtt Barbacson és Dörön folytattam a találkozásokat a választókkal – mondta Gyopáros Alpár, a Fidesz csornai országgyűlési képviselője az Origónak. A személyes tapasztalatom, hogy a választóink rendkívül aktívak, és akik biztosan jelzik, hogy részt vesznek azok, a Fidesz szavazói.

Ők elmondták azt is, hogy kivétel nélkül ott lesznek családostul a választáson – tette hozzá. Gyopáros rámutatott arra is, hogy el kell kerülni a háborús helyzetet, és erre a legfőbb lehetőség, hogy vasárnap egyértelmű üzenetet küldjünk a háborúpárti erőknek. Beszámolt arról is, hogy kora délután a helyi call centerben telefonhívások segítségével keresi fel a választóit