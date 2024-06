A találkozások már a kampány utolsó hetében is javában zajlottak, Orbán Viktor pedig nemcsak az országot járja, hanem telefonon is felkereste már a magyarokat. A választók Kocsis Mátéval is találkozhattak, mivel a Fidesz frakcióvezetője telefonon és személyesen egyaránt felkereste már a magyarokat, hogy felhívja a figyelmet a vasárnapi választások tétjére, legutóbb a komáromiakat kereste fel telefonon.