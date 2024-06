Elő a bikinivel, ezt a vizes fesztivált imádni fogod!

Június 27-29-ig vár téged is az első Mizújs Babám? fesztivál, mely az elnevezéséhez hűen, különleges élményeket ígér. A Gyorpárosfürdőn megrendezésre kerülő eseményen a részvétel nem csak ajánlott, hanem szinte kötelező, hiszen bármelyik generációhoz is tartozol, megtalálod a számításod - ígérik a szervezők.



“A zenei kínálat annyira változatos (gondoljunk csak a Carson Coma-ra, akik a fiatalok kedvencei, a retró kedvelőknek a Groovehouse-ra, vagy Topicra), hogy minden életkor megtalálja a számára leginkább tetsző zenei stílust. A helyszínen egy csodálatos tó található, amelyben vizibiciklizni és supozni is lehet majd, ezenkívül kül- és beltéri medence, emellett egy fantasztikus értékekkel bíró gyógyvizes medence is, amelyet 2016-ban hivatalosan is gyógyhellyé minősítettek” – újságolta a fesztivál főszervezője, Irimiás László, aki hozzé tette, hogy nagyon bíznak a jó időben, amely kulcsfontosságú egy vizes rendezvényen, melyből az ország keleti részén nem sok van.



Tízezer főt vár a Mizújs Babám?



Gyopárosfürdőt a környékről már jól ismerik, de most a fesztivál miatt a rendezők hisznek abban, hogy szélesebb körben is felkerül a felkapott turista helyszínek térképére. Minden adottsága megvan ehhez, s ebben is fontos szerepe lehet a fesztiválnak, mely kisebb városnyi embert is képes befogadni.



“A helyszín befogadóképessége 10.000 fő: bízunk benne, hogy első alkalommal sikerül egy olyan létszámot elérjünk, amelyre büszkék leszünk!” – tette hozzá a szervező. A fesztiválra járó fiatalok a ma legnépszerűbb előadók esti koncertjein bulizhatnak három különböző helyszínen.



“A nagyszínpadon nem kisebb előadókkal találkozhatunk, mint Tujamo, Metzker Viktória, L.L Junior, K.Kevin vagy a már említett Carson Coma, ám a kisszindpad sem szégyenkezhet, hiszen ide várjuk első nap a Hiperkarmát, majd Nemazalány x Sofit,, utolsó nap pedig, a méltán népszerű Honeybeast-et. Ezen kívül a bulizók a Burn Partyarénában táncolhatnak hajnalig Pixa négynegyedére, vagy a Rádió 1-es Bréda Biára. Számunkra nagyon fontos a közösség, és a közösségépítés is. Örülnénk, ha a fiatalok-idősebbek egyaránt is részesei lehetnének ennek a fesztiválnak amelyet most szervezünk.” – részletezte Irimiás László.