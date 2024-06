Elviselhetetlen a hőség, nehéz védekezni

Jó megoldás a vizes borogatás. Egy kendőt, törölközőt vizezzünk be és borogassuk vele a csuklónkat, bokánkat, mellkasunkat negyed óráig. Egész nap viszont ne járkáljunk vizes ruhában!

A ventilátor is jó megoldás, csak úgy helyezzük el a lakásban, hogy körkörösen, felfelé mozogjon a levegő, ne közvetlenül ránk fújja azt. Ha még jobb hatást akarunk elérni, helyezzünk a kosarára egy nedves ruhát, mert a vízzel a hőérzet javítható.

Napi öt-hat liter vizet is érdemes meginni a nagy hőségben, amelyből legalább egy liter ásványvíz legyen, így az izzadással elvesztett ásványanyagot vissza tudjuk pótolni. A kánikulában otthon a zacskós levest is elővehetjük a konyhafiókból, hogy a sót pótoljuk a szervezetben, és kivételesen megengedett a sós nassi: ropit, pereceket is fogyaszthatunk.