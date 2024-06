ENEMO: Karácsony szerint független, valójában az amerikai baloldal zsebében lévő a választási megfigyelő szervezet

A European Network of Election Monitoring Organizations(ENEMO, magyarul: Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata) egy Montenegróban bejegyzett nemzetközi szervezet, amely Közép-Kelet-Európa és Közép-Ázsia 18 államában választási megfigyeléssel kapcsolatos tevékenységet civil szervezeteit tömöríti. Az ENEMO-t 2001-ben alapították Montenegróban. Összesen 22 tagszervezetből áll. Magyar tagszervezete nincs, hivatalosan Magyarországon nincsenek szervezetként jelen, csupán választási megfigyelőként - írja a Tűzfalcsoport.

Pénzügyi háttér

Egyik finanszírozójuk az amerikai NED, amelytől 2020-2022 között összesen 827 616 dollárt kaptak, ebből 218 000 dollárt a 2022-es magyar országgyűlési választásokra. Arról még nincs infó a honlapjukon, hogy mennyit kaphattak az idei magyar választásokra. A NED neve nem ismeretlen Magyarországon, hiszen a dollárbaloldal botrányban is előkerültek, mint a magyar baloldal egyik finanszírozója, de Gulyás Márton Partizánját is sok millió forintnyi dollárral pénzelték. Ahogy a Political Capitalt is.

Az amerikai Demokrata Párthoz kötődő National Democratic Institute-tól (NDI) 2019-2022 között közel 1,6 millió dollárt kapott az ENEMO, ebből 350 ezret a 2022-es magyar választásokra. Arról még nincs infó a honlapjukon, hogy mennyit kaphattak az idei magyar választásokra.

A NDI szintén az amerikai demokraták agytrösztjeként, háttérintézeteként működik. Az NDI-t támogatja a NED, aUSAID és az amerikai Külügyminisztérium is. Az NDI egyik finanszírozója a Soros-féle Open Society. A honlapon konkrét összeg nincs feltüntetve.

Soros György moldovai alapítványától a 2023-as moldovai önkormányzati választásokra 45 ezer amerikai dollárt kaptak.

Továbbá a szlovák kormány fejlesztési ügynökségétől 120 ezer eurót, a svéd kormánytól 3 millió svéd koronát, a holland kormánytól közel 500 ezer eurót, míg az Európai Uniótól 511 ezer eurót kaptak.

Szerepük magyar választások alatt

A 2022-es országgyűlési és a 2024-es önkormányzati választáson választási megfigyelőként vett részt az ENEMO. Arról nincs információ, hogy az európai parlamenti választásokat hogyan kezelték.